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Çubuk Huzurevi Sakinleri Beypazarı'nın Tarihi Mekanlarını Ziyaret Etti

Çubuk Huzurevi Sakinleri Beypazarı'nın Tarihi Mekanlarını Ziyaret Etti
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Ankara'nın Çubuk ilçesindeki huzurevi sakinleri, Beypazarı'nda Hıdırlık Tepesi, İnözü Vadisi ve İnözü Gözetleme Kulesi'ni ziyaret ederek yöresel lezzetlerin tadına baktı ve tarihi sokakları gezdi.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki huzurevinin sakinleri, Beypazarı'nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.

Beypazarı'nda Hıdırlık Tepesi, İnözü Vadisi ve İnözü Gözetleme Kulesi'ni gezen huzurevi sakinleri, müzeleri, ardından da tarihi sokakları dolaştı.

Yöresel lezzetleri tadan misafirler, tarihi ve turistik mekanlarıyla öne çıkan ilçede keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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