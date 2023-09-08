Cübbeli Ahmet, Kadiri Tarikatı'na geçti

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir süredir anlaşmazlıkların yaşandığı iddia edilen İsmailağa cemaatinden Kadiri tarikatına geçti. Cübbeli Ahmet Hoca'nın Kadiri tarikatında 'şeyhlik' unvanı aldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

USTAOSMANOĞLU'NUN VEFATI SONRASI ANLAŞMAZLIK ÇIKMIŞTI

İsmailağa cemaatinin 93 yaşındaki lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından tarikatın liderinin kim olacağına dair birtakım anlaşmazlıkların yaşandığı iddia edilmişti. Cemaatin önde gelen isimlerinden Cübbeli Ahmet de yaşanan tartışmalara katılıp; "Mahmûd Efendi Hazretlerimizin, post-u şerifi üzerindeki sıcaklığı henüz taze iken kendisinin: "Onu bana yaklaştırmayın, o şeytandır" buyurduğu Hüsnü Kılıç'ın Efendi Hazretlerimizin makamını işgal etmesine daha ne kadar tahammül edeceğiz" demişti.

KADİRİ TARİKATINDAN İCAZET ALDI

Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa Cemaati'nde hoca olan Cübbeli Ahmet'in, Şeyh Ubeydullah El Kadiri'den 'Kadiri Tarikatı şeyhlik icazeti' aldığına dair görüntüler paylaşıldı. Şeyhlik icazet belgesinde Cübleli Ahmet Hoca'nın ismi "Şeyh Ahmet Mahmut Yusuf el Mulaggabi Cübbeli el Kadiri" olarak yer aldı.