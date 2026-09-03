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CTP Lideri İncirli: Üstel Hükümeti Sorumluluktan Kaçamaz

CTP Lideri İncirli: Üstel Hükümeti Sorumluluktan Kaçamaz
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CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Girne'deki deniz faciası sonrası Başbakan Üstel'in Bakan Arıklı'yı görevden almasını eleştirerek, hükümetin kötü yönetimini vurguladı ve siyasi sorumluluktan kaçış olmadığını ifade etti.

(KKTC) - Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Girne açıklarında yaşanan deniz faciasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Devletin kurumsal yapısını çürüten, denetim mekanizmalarını felç eden, liyakati tamamen ortadan kaldıran, yolsuzluk ve kötü yönetimle devletin temellerini sarsan Ünal Üstel hükümetinin, bir bakanını görevden alarak sorumluluktan kurtulması mümkün değildir" dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında yaşanan deniz faciasına ilişkin yürütülen soruşturmanın selameti için dün akşam saatlerinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldığını açıklamıştı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ülkemiz, beş yılı aşkın bir süredir adeta bir kabusun içinde yaşamaktadır. Devletin kurumsal yapısını çürüten, denetim mekanizmalarını felç eden, liyakati tamamen ortadan kaldıran, yolsuzluk ve kötü yönetimle devletin temellerini sarsan Ünal Üstel hükümetinin, bir bakanını görevden alarak sorumluluktan kurtulması mümkün değildir. Bugün halkımızın yaşadığı birçok olumszluğun temelinde, Üstel hükümetinin kötü yönetimi yatmaktadır. Sayın Üstel, Sayın Arıklı'yı görevden alarak ya da kabine değişikliklerine sığınarak siyasi sorumluluktan kaçamaz, kendini aklayamaz.

Bugün karşı karşıya kaldığımız bu felaketler, uyarılarımıza rağmen göz göre göre gelmiştir. Daha iki hafta önce, ülkede baş gösteren ciddi güvenlik sorunlarından hareketle Meclis'i olağanüstü genel kurula çağırdığımızda, hükümet bu hayati konuyu görüşmekten ve halkın karşısına çıkmaktan açıkça kaçmıştır. Ortadaki çıplak gerçek şudur: Devlet, bu hükümetin elinde vatandaşına hizmet veren, koruyan değil, sorun üreten bir yapı haline gelmiştir.

Halkımızın hafızasında derin yaralar açan sahte reçete soruşturması, bebeklerimizin hayatına mal olan alkollü mama skandalı, Kumyalı'daki silo patlaması, yollarımızda her gün can alan trafik kazaları ve nihayetinde yaşadığımız son deniz faciası, kötü, çürümüş ve sorumluluk bilincinden yoksun bir yönetimin ülkemize ödettiği ağır bedellerin sadece birkaçıdır. Kıbrıs Türk halkı bu kötü yönetime, bu basiretsizliğe ve bu karanlık tabloya asla mahkum değildir. Merkezine insanı koyan, güven veren, dürüst ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla hep birlikte ülkemizi güzel günlere taşıyacağız."

Kaynak: ANKA
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