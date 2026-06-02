CSO Ada Ankara haziranda farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak

CSO Ada Ankara, haziran ayı boyunca konserlerden tiyatro oyunlarına, çocuk etkinliklerinden sahne gösterilerine uzanan geniş içerikli programını sanatseverlerle buluşturacak.

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, haziran programında Türk müziği konserleri, senfonik performanslar, çocuk etkinlikleri, müzikaller ve tiyatro yapımları farklı salonlarda izleyiciyle buluşacak.

Programda özellikle çocuklara ve ailelere yönelik etkinlikler öne çıkarken, yaz döneminde düzenlenecek organizasyonlarla başkentin kültür sanat hayatına katkı sunulacak.

Program, bugün Bankkart Mavi Salon'da sahnelenen "Arzuları Yerine Getirme Müdürlüğü" ile başladı.

Yarın, Türkiye-Azerbaycan Esintileri Enstrümantal Konseri, 4 Haziran'da "Ankara Cümbüş Gecesi" ve Ertuğrul Sevindik konseri, 5 Haziran'da ise "Hisseli Harikalar Kumpanyası" sanatseverlerle buluşacak.

6 ve 7 Haziran'da çocuklara yönelik illüzyon gösterileri, müzikaller ve sahne etkinlikleri programda yer alırken, "7 Kocalı Hürmüz" müzikali, Kayahan şarkılarından oluşan özel konser ve nostalji konserleri de izleyiciyle buluşacak.

Çeşitli etkinlikler izleyiciye sunulacak

İstanbul Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenecek "Masal Yolu", 9-10-11 Haziran'da çocuklarla buluşacak. 12 Haziran'da Tekfen Filarmoni Orkestrası konser verecek, 13-15 Haziran arasında çocuk korosu konserleri, tiyatro oyunları ve sahne gösterileri gerçekleştirilecek.

16-19 Haziran'da "Nizamülmülk", "Cinayet Kadınları", "Ay, Carmela", "Hayat Der Gülümserim" ve "Sen de Gitme Triyandafilis"in yer aldığı tiyatro yapımları sahnelenecek.

20-24 Haziran tarihleri arasında çocuk gösterileri, Hatay Akademi Senfoni Orkestrası konseri, dans gösterileri, Anadolu ezgileri konserleri ve Neşet Ertaş anma gecesi düzenlenecek.

Program, 26 Haziran'da Ankara DOB tarafından sahnelenecek "Carmina Burana", 27 Haziran'da "Bilim Show" ve 28 Haziran'da "Kafkas Kartalları" gösterisiyle tamamlanacak.

Detaylı bilgiye CSO Ada Ankara'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.