Counter-Strike 2 Oyuncuların Beklentilerini Karşılayamadı

Valve, Counter-Strike 2'yi piyasaya sürdü ancak oyuncuların beklentilerini karşılayamadı. Oyun, olumsuz yorumlara maruz kaldı ve CS: GO'nun geri dönmesini isteyenler oldu.

Valve, kısa süre önce yılın en beklenen oyunlarından Counter-Strike 2 ya da kısa adıyla CS2'yi piyasaya sürdü. Böylelikle Counter-Strike: Global Offensive'in mezar taşı dikilmiş oldu. Tabii CS2, önemli yenilikleri de beraberinde getirdi. Fakat Counter-Strike kitlesinin önemli bir kısmının beklentileri ne yazık ki karşılanamadı ve oyun olumsuz yorumlara maruz kaldı.

Oyunculara göre CS2 neden gelmemeliydi?

2012 yılında çıkış yapan Counter-Strike: Global Offensive oyunu üzerinden güncelleme ile oyunculara sunulan Counter-Strike 2; haritalarda göze çarpan değişiklikler, yeni satın alma ekranı ve karakter fiziği için bir takım değişiklikler getirdi.

Valve'ın Source 2 oyun motoru ile geliştirilen Counter-Strike 2, karakter bacaklarının görünmesi bir yana ana ekranda ve ayarlar kısmında arayüz bakımından da değişiklikler sundu. Yani dikkat çeken birkaç yenilik var.

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Counter-Strike 2 ile gelen yenilikler her ne kadar göze çarpsa da oyuncuların önemli bir kısmı, oyun hakkında pek de olumlu eleştiride bulunmadı. Zira pek çok kişi çeşitli şikayetlerde bulundu ve hatta CS: GO'nun geri dönmesini isteyenler bile oldu.

Counter-Strike 2 için oyuncular tarafından yapılan değerlendirmelere baktığımızda son 30 gün içerisinde yapılan yorumların yalnızca yüzde 70'inin olumlu olduğunu görüyoruz. Bu, oyuncuların büyük çoğunluğu tarafından beğenildiği anlamına gelse de beğenmeyen kullanıcıların sayısı az değil.

Olumsuz yorumlara baktığımızda ise oyuncuların genel olarak belli başlı konulardan rahatsız olduklarını görüyoruz. Bu konular; Optimizasyon sorunları, oyununun grafik kalitesinin yüksek olması, bazı haritaların aşırı parlak olması ve tabii ki de grafiklerin daha da gelişmesi olması nedeniyle sistem gereksinimlerinin yükselmesi.

Bazı oyuncular CS: GO'da yüksek FPS alırken CS2'de önemli bir düşüş olduğunu öne sürüyor. Öte taraftan kimi kullanıcılar da özellikle Dust 2 haritasındaki Counter-Terrorists takımının doğma noktası gibi bazı noktaların aşırı parlak göründüğünü söylüyor. Tabii bu diğer haritalar için de geçerli. Renklerin daha parlak hale getirilmesi söz konusu.

Bununla beraber donanım özellikleri düşük bir bilgisayara sahip oyuncuların CS2'ye geçtikten sonra oyuna giriş bile yapamadığına dair yorumlar da az da olsa var. Yani grafik seviyesinin yükselmesi, oyuncu kaybına da sebep olmuş gibi görünüyor.

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Oyuncular tarafından yapılan yorumlara göre CS2'nin eksi yanları şu şekilde;

Oyundaki renklerin daha parlak hale getirilmesi.

Grafik seviyesinin bir FPS oyununa göre abartı derecede yüksek olması.

Optimizasyon sorunları.

Sistem gereksinimlerinin artması.

İşte Counter-Strike 2 için yapılan bazı olumsuz yorumlar;

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Counter-Strike 2'yi nasıl buldunuz? CS: GO'nun geri gelmesini ister miydiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.