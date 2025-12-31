Vali Çalgan, Çorum-Ankara kara yolunda trafik denetimine katıldı

Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum- Ankara kara yolunda gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca yılbaşı tedbirleri kapsamında Çorum-Ankara kara yolu jandarma denetleme noktasında trafik denetimi yapıldı.

Ekipler, uygulama noktasında durdurduğu araç ve sürücüleri trafik güvenliği açısından inceledi.

Denetimde ayrıca, jandarmanın bomba arama köpeği "Arşiv" ve narkotik köpeği "Aşık" da araçlarda denetim yaptı.

Vali Çalgan, jandarma ekiplerince durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet etti.

Sürücülerden geldikleri güzergahtaki hava ve yol durumu hakkında bilgi alan Çalgan, sürücülere yeni yılla ilgili iyi dileklerini iletti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da sürücülere leblebi ve kolonya ikram etti.

Vali Çalgan, gazetecilere, yılbaşı dolayısıyla ilgili kurumların gerekli tedbirleri aldığını söyledi.

Tedbirlerin iki gün boyunca uygulanacağını belirten Çalgan, "Emniyet ve asayiş başta olmak üzere temel kentsel hizmetlerin kesintisiz verilmesi için enerji, yangın güvenliği ve ulaşım da dahil her türlü tedbir tarafımızdan alınmış durumdadır. Yılbaşına mahsus emniyet asayiş tedbirleri ve trafik tedbirleri kapsamında 149 noktada 265 ekip ve 1271 emniyet ve jandarma personeli, 239 araç ile bu görevleri ifa edecek." dedi.

Kamu görevlilerinin görevlerinin başında olacağını vurgulayan Çalgan, "Yine belediyemiz de belediye hizmetleri, temel kentsel hizmetler açısından her türlü tedbiri almış durumda. Hemşehrilerimiz müsterih olsun. İnşallah sıkıntısız, iyi bir yılbaşı gecesi yaşarlar ve 2026'ya huzurla adım atmış oluruz." diye konuştu.

Kentte etkili olan kar yağışına da değinen Çalgan, yağışla ilgili tedbirlerin alındığını bildirdi.

Çorum'da kar yağışının sabırsızlıkla beklendiğini dile getiren Çalgan, "Sabırsızlıkla beklediğimiz yağmur ve kar şükürler olsun ilimize de uğramış durumda. Dün geceden beri yağış almaktayız. İnşallah devamı gelir. Tabii bunun getirdiği belli sıkıntılar da var. Halen 79 köyümüzde yol açma çalışmaları devam etmekte." ifadelerini kullandı.

Çalgan, kaymakamların kar nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşanan bölgelerde eğitime ara verdiklerini sözlerine ekledi.

Trafik denetimine İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz da katıldı.