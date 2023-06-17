Çorum, Tokat ve Amasya çevreleri ile Samsun'da yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Çorum, Tokat ve Amasya çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Çorum, Tokat ve Amasya çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çorum, Tokat ve Amasya çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde bu gece yarısına kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.