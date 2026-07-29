Zehra Güneş'in gala tarzı olay oldu

Türkiye'nin gururu milli voleybolcu Zehra Güneş, elde edilen şampiyonluğun ardından ayağının tozuyla 'Bayrak Taşıyanlar' belgeselinin özel gösterimine katıldı. Spor sahalarındaki üstün başarısını kırmızı halıya da taşıyan Güneş, galanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

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Güzelliği ve stiliyle sık sık adından söz ettiren başarılı sporcu, galadaki kıyafet tercihiyle göz kamaştırdı. Kısa sürede gündem olan Zehra Güneş'in gece için seçtiği kombin beğenileri topladı. Milli voleybolcu, stiliyle sosyal medyada da takipçilerinden ve hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.

Kaynak: Haberler.com