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Zehra Güneş'in gala tarzı olay oldu

Zehra Güneş'in gala tarzı olay oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın parlayan yıldızı Zehra Güneş, şampiyonluk coşkusunun hemen ardından katıldığı 'Bayrak Taşıyanlar' belgeselinin galasında tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı sporcu, zarafeti ve şıklığıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Türkiye'nin gururu milli voleybolcu Zehra Güneş, elde edilen şampiyonluğun ardından ayağının tozuyla 'Bayrak Taşıyanlar' belgeselinin özel gösterimine katıldı. Spor sahalarındaki üstün başarısını kırmızı halıya da taşıyan Güneş, galanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

SATEN ELBİSESİ VE ZARİF TARZI TAM NOT ALDI

Güzelliği ve stiliyle sık sık adından söz ettiren başarılı sporcu, galadaki kıyafet tercihiyle göz kamaştırdı. Kısa sürede gündem olan Zehra Güneş'in gece için seçtiği kombin beğenileri topladı. Milli voleybolcu, stiliyle sosyal medyada da takipçilerinden ve hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVEFA VEFA:

zerafet ve çağdaşlık abidesi gibi insanın ruhunu okşuyor.Orta çağ karanlığından eser yok!

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