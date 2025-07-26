Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var

Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
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Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde pazar yerine tabanca ve tüfekle ateş açan 2 kişi kaçtı. Saldırıda 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çorum'da henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi, pazar yerine tabanca ve tüfekle ateş açıp, kaçtı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Pazar yerine gelen 2 kişi, tabanca ve tüfekle ateş açıp kaçtı. Saldırıda 1'i ağır 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

EKİPLER, SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerinden kareler;

Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var

Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var

Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var

Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Suçlu yakalandıkdan sonra başka bir ülkeye gönderilmeli. Orada yeni dil öğrenmek zorunda kalsın. Türkiyeye geri gelemesin uzun zaman.

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme74
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Haber YorumlarıLeven Ergün:

FENOMEN AJDAR A VER ULKEYI TA IYI YONETIR

yanıt56
yanıt10
Haber Yorumlarıertugrul ceylan:

HANGİ SALAK ÜLKE ALACAK BİR PLANINIZ VAR MI ?

yanıt35
yanıt0
Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Suriye, Kenya, herhangi bir yerde gizlice yere bırakıla bilinir.

yanıt10
yanıt1
Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Başka ülkedeki bir suçlu ile TAKAS yapmalıyız.

yanıt2
yanıt4
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Benim fikrim; yasi yetenler bilir, eskiden pkk kahvelere, kalabalik yerlere saldirirdi.bence bu saldirilar pkk nin isi. buradaki amac, "bakin bakin, baris ne kadar onemli" mesaji vermek bence. bu yolla milleti manupule edip, barisin, pkk nin silahi birakip meclise girmesinin ne kadar onemli oldugu vurgulanilmaya calisiliyor bence... (biliyorum zaten meclisteler de, cumhurbaskani yardimcisi bile pkk li olmali fikrini legalize etmeye calisiyorlar iste...)

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme75
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Haber YorumlarıPole star:

pkk değil daha çok sağ sol çatışmalarında olurdu söylediklerin...

yanıt30
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Haber YorumlarıOzkan:

vatandaşlıktan cikarilsin

Yorum Beğen63
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Haber Yorumlarıerdckm6262:

Nasıl bir kafa var

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme1
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