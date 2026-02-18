Çorum'da bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı

Çorum'un Osmancık ilçesindeki müstakil evden 4 kamyon çöp tahliye edildi.

Çay Mahallesi'nde 68 yaşındaki D.D.'ye ait müstakil evden kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine adrese giden Osmancık Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evin çöplerle dolu olduğunu tespit etti.

Temizlik görevlilerince başlatılan çalışmalarda evden 4 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Öte yandan, inceleme sırasında ayağında problem olduğu belirlenen ev sahibi D.D., belediye ekiplerince tedavi edilmek üzere Osmancık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.