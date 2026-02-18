Haberler

Çorum'da bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı

Osmancık ilçesinde D.D. isimli bir vatandaşın evinde yapılan temizlik çalışmaları sonucunda 4 kamyon çöp tahliye edildi. Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, ev sahibinin sağlık sorunlarını da tespit ederek hastaneye götürdü.

Çorum'un Osmancık ilçesindeki müstakil evden 4 kamyon çöp tahliye edildi.

Çay Mahallesi'nde 68 yaşındaki D.D.'ye ait müstakil evden kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine adrese giden Osmancık Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evin çöplerle dolu olduğunu tespit etti.

Temizlik görevlilerince başlatılan çalışmalarda evden 4 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Öte yandan, inceleme sırasında ayağında problem olduğu belirlenen ev sahibi D.D., belediye ekiplerince tedavi edilmek üzere Osmancık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

