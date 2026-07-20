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Çorum'da keneyle mücadele edecek 500 keklik doğaya bırakıldı

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Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü taşıyan kenelerle biyolojik mücadele için 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü taşıyan kenelerle biyolojik mücadele için doğaya 500 kınalı keklik salındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce Çorumlu Obası'nda keklik salım programı düzenlendi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Paşa Enver Baysa, Bölge Müdür Yardımcısı Ekrem Terzioğlu ve Daire Başkanı Mahmut Temel, etkinlikte 500 kınalı kekliği kafeslerinden çıkararak doğal yaşam alanına bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalgan, kınalı kekliklerin doğal dengenin korunmasında önemli rol oynayacağını bildirdi.

Çalgan, "Doğaya salınan 500 kınalı keklik, biyolojik çeşitliliğin korunmasına, doğal yaşamın sürdürülebilirliğine ve özellikle kenelerle biyolojik mücadeleye önemli katkı sağlayacaktır. Doğal dengenin korunması, gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli miraslardan biridir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
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