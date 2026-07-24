Çorum'da kapıya sıkışan çocuğun parmağı koptu; ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi

ÇORUM'un İskilip ilçesinde evin kapısına sağ eli sıkışan Çınar Filiz'in (14) bir parmağı koptu, bir parmağı ise ezildi. Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Olay, İskilip ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evin kapısının aniden kapanması sonucu Çınar Filiz'in sağ eli kapıya sıkıştı. Kazada çocuğun bir parmağı koptu, bir parmağı da ezildi. Yakınlarının ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Kopan parmak muhafaza altına alınırken, yaralı çocuk ilk müdahalesi için İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumunun değerlendirilmesinin ardından Çınar Filiz'in ileri tetkik ve tedavisinin Ankara'da yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na bağlı 112 Ambulans Helikopter görevlendirildi. Şehit Mikail Kaya Şehir Stadı'na iniş yapan ambulans helikoptere, sağlık ekiplerinin koordinasyonuyla nakledilen yaralı çocuk, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı çocuğun ailesi de karayoluyla Ankara'ya hareket etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı