Haberler

Çorum'da kapıya sıkışan çocuğun parmağı koptu; ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi

Çorum'da kapıya sıkışan çocuğun parmağı koptu; ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇORUM'un İskilip ilçesinde evin kapısına sağ eli sıkışan Çınar Filiz'in (14) bir parmağı koptu, bir parmağı ise ezildi.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde evin kapısına sağ eli sıkışan Çınar Filiz'in (14) bir parmağı koptu, bir parmağı ise ezildi. Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Olay, İskilip ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evin kapısının aniden kapanması sonucu Çınar Filiz'in sağ eli kapıya sıkıştı. Kazada çocuğun bir parmağı koptu, bir parmağı da ezildi. Yakınlarının ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Kopan parmak muhafaza altına alınırken, yaralı çocuk ilk müdahalesi için İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumunun değerlendirilmesinin ardından Çınar Filiz'in ileri tetkik ve tedavisinin Ankara'da yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na bağlı 112 Ambulans Helikopter görevlendirildi. Şehit Mikail Kaya Şehir Stadı'na iniş yapan ambulans helikoptere, sağlık ekiplerinin koordinasyonuyla nakledilen yaralı çocuk, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı çocuğun ailesi de karayoluyla Ankara'ya hareket etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış

Özgür Özel'den dikkat çeken Mansur Yavaş çıkışı: İlk günden beri...
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Yeni Parti’nin ilk seçimi! İşte genel başkanlığa getirilen isim
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi

Yeni Parti kuruldu, ilk seçim anketi sonuçları da geldi

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Karadenizlilere kilo uyarısı: Yiyelim ama hareket edelim

Sağlık Bakanı'nın Karadenizlilere çok önemli bir uyarısı var
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den Özgür Özel’e tam destek

"Sevgili Özgür" diyerek başladı! İlk tebrik o ülkenin liderinden

Çekmeköy'de hafriyat kamyonu takla attı: Sürücü ağır yaralı

Kamyon sürücüsü ölmedi ama aldığı hasar kahretti
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Pakistan’da kontrol noktasına saldırı: 15 ölü

Ülkeyi şoke eden saldırı: Çok sayıda polis ve asker can verdi
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme