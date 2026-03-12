Haberler

Çorum'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Çorum'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Çorum Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, İstiklal Marşı oratoryosu sunuldu ve Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinden seçkiler yer aldı. Programda öğrencilere ödüller verildi.

Çorum Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından İstiklal Marşı oratoryosu sunuldu, "Zulmü Alkışlayamam" şiiri, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'un bestelenmiş şiirlerinden seçkiler seslendirildi.

Program kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Öncül, Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletine zor zamanlarında kalemiyle umut olduğunu belirterek, "O, İstiklal Marşı'nı yazarken milletimizin imanını, vatan sevgisini ve bağımsızlık kararlığını dizelere dökmüştür. 'Korkma' diye başlayan bu marş, umutsuzluğun değil direnişin, esaretin değil İstiklalin ve bir millet yeniden ayağa kalkışının ifadesidir." dedi.

Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

