Çorum Karakaya'daki Diyorit Ocağına İlişkin Çed Kararı Danıştay'a Taşındı

Haber: Buse ÖZBEY

(ÇORUM) - Çorum İdare Mahkemesi'nin Sungurlu ilçesine bağlı Karakaya köyünde yapılması planlanan diyorit ocağı ve kırma-eleme tesisine ilişkin verilen "ÇED Olumlu" raporunun iptali istemiyle açılan davanın reddedilmesi yönündeki kararı Danıştay'a taşındı.

Danıştay'a sunulmak üzere Çorum İdare Mahkemesi'ne verilen dilekçede, mahkemenin verdiği kararın hukuka aykırı olduğu savunuldu.

Dilekçede, proje alanına en yakın yapının yaklaşık 62 metre mesafede bulunduğu belirtilerek, bilirkişi raporunda patlatma faaliyetleri nedeniyle taş savrulması, yapıların zarar görmesi ve yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek kazalar yaşanabileceğine ilişkin değerlendirmelere yer verildiği ifade edildi.

Raporda ayrıca faaliyet nedeniyle oluşacak gürültü seviyesinin yasal sınırların üzerinde olduğunun tespit edildiği, taş savrulmalarının tarım alanlarına zarar verebileceğinin belirtildiği aktarıldı.

TEKNİK BİLGİLER ÇELİŞKİLİ VE HATALI

Danıştay başvurusunda, proje tanıtım dosyasında yer alan bazı teknik bilgilerin çelişkili ve hatalı olduğu, proje alanına en yakın yerleşim birimine ilişkin mesafelerin gerçeği yansıtmadığı ileri sürülerek, "Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Diyorit Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Proje Tanıtım Dosyası incelendiği takdirde, neden ÇED olumlu kararının iptal edilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. İlgili proje dosyası yanıltıcı ve hatalı bir şekilde hazırlanmıştır" ifadeleri yer aldı. Dilekçede ayrıca, TCDD'nin projenin yapılacağı bölgeden beton yapılardan numune alarak deneylere soktuğunu ancak deney sonucunun muhtarlarla ve vatandaşlarla paylaşılmadığı öne sürüldü.

Köyün içme suyu hattının proje alanı içerisinde kaldığı belirtilen dilekçede, faaliyet nedeniyle mevcut su taşıma sisteminin zarar görebileceği ve köyün uzun vadede ek maliyetlerle karşı karşıya kalabileceği iddia edildi.

VALİLİK'İN KARARI "YETKİ AŞIMI"

Dilekçede ayrıca, "ÇiED Olumlu" kararının valilik tarafından verilmesinin yetki yönünden hukuka aykırı olduğu ifade edilerek, söz konusu kararın yalnızca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınabileceği belirtildi.

Başvuruda, Anayasa'da güvence altına alınan yaşam hakkı ile sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkına vurgu yapılarak, çevresel etkilerin yeterince değerlendirilmediği ve halkın sürece katılımının engellendiği aktarıldı.

"PROJEDE KAMU YARARI YOK"

Dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

"Bir projede toplum yararı varlığının nesnel kriterlerle kanıtlanmaması, öznel kriterlere dayandırılması, o projenin toplum yararına olmayabileceği, bir başka ifade ile belli kişilerin çıkarına/yararına hizmet edebileceği anlamına gelir ki, bu da hukuk devleti tanımı ile bağdaşamaz. Projenin yaratacağı toplumsal maliyet gözetildiğinde, elde edilecek kamusal bir fayda bulunmadığı görülmektedir. Kamu yararı taşımayan bir yatırımın, çevre açısından yaratacağı sakıncalar tümüyle toplumsal zarar olarak karşımıza çıkacaktır ve bu durum karşısında ÇED Olumlu kararının hukuka uygunluk taşımayacağı da açıktır."

Dilekçede, Çorum İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması ve kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmesi talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Çorum İdare Mahkemesi, Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Karakaya köyünde yapılması planlanan diyorit ocağı ve kırma eleme tesisine verilen "ÇED Olumlu" kararına karşı bölge sakinleri tarafından açılan davayı reddetmişti. Mahkeme, hazırlanan bilirkişi raporunda yer alan tespitler sonucunda projenin revize edilmesi ile oluşabilecek zararların önüne geçilebileceğini belirterek, "ÇED Olumlu" kararının hukuka, mevzuata ve kamu yararına aykırı olmadığı sonucuna varmıştı.

Kaynak: ANKA