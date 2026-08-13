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Mecitözü'nde anız yangını: 2 bin dekar zarar

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Çorum'un Mecitözü ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 2 bin dekar tarım arazisi zarar gördü. Yangın, ekipler ve köylülerin desteğiyle söndürüldü. Kaymakam, vatandaşları anız yakılmaması konusunda uyardı.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 2 bin dekar tarım arazisi zarar gördü.

Tanrıvermiş köyü yakınlarında kısa süre önce hasat yapılan tarlada anız yangını başladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çorum, Mecitözü, Merzifon belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerince köy halkının da desteğiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 bin dekar tarım arazisi zarar gördü.

Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, yanan bölgede inceleme yaptı.

Nayman, özellikle sıcak ve rüzgarlı havalarda anız yakılmaması ve tarım arazilerinde yangına karşı gerekli tedbirlerin alınması konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA
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