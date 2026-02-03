Haberler

Çorum'da anaokulu öğretmenleri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Çorum'da anaokulu öğretmenleri AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'daki anaokulu öğretmenleri, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' fotoğraf yarışmasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları oyladı. Gazze'deki açlık, doğal yaşam ve günlük hayat gibi konular öne çıktı.

Çorum'da anaokulu öğretmenleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Buharaevler Anaokulu Müdürü Gülsüm Akbaş Temes ve Müdür Yardımcısı Fatma Ebru Dinder, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin geçen yıl Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan olaylara ilişkin toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre"de Cem Özdel'in "Tesadüfen oldu" karesini seçen öğretmenler, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Baskı devam ediyor", "Spor"da Serhat Çağdaş'ın "Ayak müdahalesi" adlı fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Yan ayan" karesine oy veren öğretmenler, "Günlük Hayat"ta Gerald Anderson'ın "Her şeye rağmen" adlı fotoğrafını tercih etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Dünyanın konuştuğu sapık milyarderle ilgili Türkiye'den ilk somut adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray orta saha transferinde mutlu sona ulaştı

Transfer sonuçlandı! İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası
Adım adım 1. Lig! Depremde 14 sporcusunu kaybeden kulüp, küllerinden yeniden doğdu

14 sporcusu vefat eden kulüp, küllerinden yeniden doğdu
Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı

Skriniar'ın başı büyük dertte
Komşuları 'evin soyuluyor' diye aradı, kameraya bakınca hayatının şokunu yaşadı

Komşuları 'evin soyuluyor' diye aradı, kameraya bakınca şoku yaşadı
Galatasaray orta saha transferinde mutlu sona ulaştı

Transfer sonuçlandı! İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi

Epstein kayıtları ifşa etti: Trump yakın arkadaşlarının eşleri ile...