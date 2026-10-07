Çorum'da 84 yaşındaki berber Hıdır Kırdı, 70 yıldır dükkanını açıyor

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Çorum'da yaşayan 84 yaşındaki berber Hıdır Kırdı, küçük yaşta başladığı mesleğini 70 yıldır sürdürüyor.

Babasının vefatının ardından ilkokuldan mezun olan Kırdı'yı eniştesi, 1956 yılında bir berberin yanına çırak olarak verdi. Kırdı, askerliğini yaptıktan sonra kendi dükkanını açtı.

Meslek hayatı boyunca 25 çırak yetiştiren Kırdı, ilerleyen yaşına rağmen her gün dükkanını açarak müşterilerini tıraş etmeye devam ediyor.

Hıdır Kırdı, AA muhabirine, 1942 yılında Çorum'da doğduğunu söyledi.

Babasının vefat etmesinin ardından 14 yaşında berberliğe başladığını belirten Kırdı, 27 aylık askerlik süresince de berberlik yaptığını anlattı.

Askerlik görevinin ardından mesleğini sürdürdüğünü dile getiren Kırdı, birkaç yıl daha kalfalık yaptıktan sonra kendi dükkanını açtığına işaret etti.

Meslek hayatı boyunca 25 kişiyi yetiştirdiğini vurgulayan Kırdı, "Onlar da kendi işlerinde çırak ve kalfa yetiştiriyorlar. Bundan dolayı çok mutluyum. Bir sanat öğrettik, onlar da bu sanatı devam ettiriyor." ifadesini kullandı.

Müşterileriyle arasında yıllar içinde oluşan bağın devam ettiğini dile getiren Kırdı, "65 yıllık müşterilerim geliyor, onları halen tıraş ediyorum. Onların çocuklarını, gençlerini de tıraş ettim. Şimdi onların çocukları geliyor." dedi.

Meslek hayatı boyunca Çorum'un farklı kesimlerinden çok sayıda kişiye hizmet verdiğini belirten Kırdı, "Bizi sanatımızla, efendiliğimizle, dürüstlüğümüzle tanıdılar. Bizi bu özelliklerimizden dolayı tercih ettiler." diye konuştu.

Mesleğin kendisi için işten çok yaşam biçimi haline geldiğinin altını çizen Kırdı, ilerleyen yaşına rağmen çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kırdı, arkadaşlarının parklarda, kahvehanelerde vakit geçirdiğini, kendisinin ise dükkanında olmaktan keyif aldığını vurgulayarak, "Başka yerlerde gezmekten zevk almıyorum. Ben dükkandan, mesleğimden daha çok zevk alıyorum. Burada sohbet ediyoruz. Gelen gidenle konuşuyoruz, vakit geçiriyoruz. Gücüm yettiğince bu dükkanda berber olarak çalışacağım." diye konuştu.

Gençlere tavsiyede bulunan Kırdı, "Okumayı düşünmeyenler bir sanat öğrensin. Berber olsun, saatçi olsun, gemici olsun, ne istiyorlarsa o sanata girsinler." dedi.

"Usta 70 yıldır bu işin içinde, yetiştirdiği çırakların bazıları emekli oldu"

83 yaşındaki Etem Tekin de Hıdır Kırdı'nın çocukluk arkadaşı olduğunu, kendisinin de radyo tamirciliği yaptığını söyledi.

Yıllardır devam eden dostluklarının yanı sıra Kırdı'nın müşterisi olduğunu belirten Tekin, 30 yıldır tıraşını arkadaşına yaptırdığını kaydetti.

Hıdır Kırdı'nın yanında mesleğe başlayan ve halen birlikte çalışan Orhan Tekin de 49 yaşında olduğunu, Kırdı ile yaklaşık 40 yıllık beraberlikleri bulunduğunu anlattı.

Çok sayıda berber yetiştiren ustasının yalnızca meslek öğretmediğini, yetiştirdiği insanlara hayat tecrübeleri ve öğütleriyle yol gösterdiğini aktaran Tekin, "Ustanın sayesinde bu işten ekmek yiyen 25-30 kişi vardır. Usta 70 yıldır bu işin içinde, yetiştirdiği çırakların bile bazıları emekli oldu. Çorum'da bu meslekte duayen insanlardan biri." diye konuştu.

Kaynak: AA