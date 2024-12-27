Çorum Barosu'nun Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı

Çorum Barosu'nun yeni hizmet binası ve sosyal tesisi binasının temeli törenle atıldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediyesince Adalet Sarayı yanındaki İskilipli Atıf Hoca Parkı'nda tahsis edilen alanda yapımına başlanan 5 katlı hizmet binasının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, avukatların yargının önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Avukatların savunma makamı olarak kıymetli bir görev üstlendiğini belirten Çalgan, "Avukat arkadaşlarımızın konforlu bir çalışma mekanının olması, mesleğe çok büyük katkılar verecektir. Yeni hizmet binasının ihtiyacı üst seviyede karşılayacağından eminim." dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç Sağkan da hizmet binasının yalnızca taştan, tuğladan, çimentodan oluşan bir yapı olmadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Baro hizmet binaları adliyeler gibi ruhu bulunan binalardı. Çünkü bu binalardan yüzlerce, binlerce meslektaşımız hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacaklarına namusları ve vicdanları üzerine and içerek ayrılacaklar. O an itibarıyla yurttaşlarımızın hak arayışı mücadelelerinde savunmayı temsilen görev alacak. Bu nedenle bugün temeli atılan bina yalnızca Çorum Barosuna değil tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar da Çorum'da ilk avukatlık cübbesini eski adliye binasındaki mütevazi bir odada düzenlenen törenle giydiğini belirterek, zamanla fiziki mekanların geliştiğini anlattı.

Avukatları daha nitelikli hale getirmenin güçlü baro ile mümkün olabileceğini ifade eden Yaşar, "Güçlü baroların oluşması da fiziki mekanların iyi olmasıyla mümkün olacaktır. İnanıyorum ki bu bina tamamlandığında meslektaş dayanışması daha iyi olacak. Meslektaşlarımıza daha iyi eğitimler, kurslar verilecek. İyi birikime sahip olan vatandaşlarımız da vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilecek ve adaletin tesisinde karar makamına yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da baro için yeni hizmet binası yapımı talebi geldiğinde siyaseten zor bir karar verdiklerini belirterek, Çorum'a yeni bir hizmet binası kazandırılmasında katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ise adaletin tesisinin, bireylerin hakların korunması ve toplumsal düzenin sürdürülebilirliğinin, avukatların ve baroların en önemli sorumluluklarından olduğunu vurguladı.

Temeli atılan binanın fiziksel bir mekandan fazlası olduğuna dikkati çeken Bektaş, Adalet Sarayı yanındaki otopark alanına adliye için ek bina inşaatına da başlanacağını sözlerine ekledi.

Çorum Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk de "Güçlü baro, adaleti de güçlendirecektir. Binanın bir an önce bitirilerek iyi işlere vesile olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpcı ise Çorum Barosunun kendisine yakışır hizmet binasına kavuşmasının yıllardır hayalini kurduklarını dile getiren Kalıpcı, "Bugün bu hayalin gerçek olmasına ilk adımı atıyoruz. En kısa sürede tamamlanarak meslektaşlarımızın hizmetine sunulacak binamız modern mimarisiyle baro hizmetlerinin kıymetli meslektaşlarımıza sunulmasında öncü rol oynayacak." dedi.

Törende konuşmaların ardından protokol üyeleri temsili butonlara basarak inşaata beton döktü.