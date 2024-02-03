Çoruh Nehri'nin yüzeyi buz tuttu

BAYBURT'tan geçip, Karadeniz'e dökülen, Türkiye'nin en hızlı akan akarsuyu olan Çoruh Nehri'nin yüzeyi, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Doğu Karadeniz'de kar yağışının ardından yüksek kesimli yerleşim alanlarında dondurucu soğuklar etkili oluyor. Kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, Bayburt'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 derece ölçüldü. Erzurum'daki Mescit Dağları'ndan çıkarak 376 kilometre sonra Batum'dan Karadeniz'e dökülen, Türkiye'nin en hızlı akan nehri Çoruh Nehri'nin Bayburt'tan geçen bölümünde, yüzeyi soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı. Nehir kıyısında güzel görüntüler oluştu. Kentte, su göletlerinin yüzeyi buz tutarken, yüksek köyündeki bazı çeşmeler ise dondu.