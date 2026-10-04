Cortera Takımı yapay zeka destekli beyin kanseri molekülüyle Onkoloji 3T'de birinci oldu

MÜSLÜM ETGÜ/ADSIZ GÜNEBAKAN - TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen Onkoloji 3T Yarışması'nda birinci olan üniversiteli gençler, yapay zeka desteğiyle beyin kanserine yönelik geliştirdikleri yeni molekülü daha ileri aşamalara taşımayı hedefliyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfının yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda son gün etkinlikleriyle tamamlandı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü Anorganik Kimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berat İlhan Ceylan'ın danışmanlığında, kimya, kimya mühendisliği, endüstri mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik ile tıp bölümlerinden öğrencilerin yer aldığı 5 kişilik Cortera Takımı, beyin kanserine yönelik projeyle TEKNOFEST'e katıldı.

Çalışmalarında yapay zekadan yararlanan üniversiteli gençler, Can Sağlığı Vakfının desteğiyle düzenlenen Onkoloji 3T Yarışması'nda birincilik elde etti.

Doç. Dr. Berat İlhan Ceylan, AA muhabirine, Can Sağlığı Vakfının her yıl onkoloji alanında yarışma düzenlediğini söyledi.

Her yıl yarışmaya katılmaya çalıştıklarını belirten Ceylan, geçen sene akciğer kanseri üzerine hazırladıkları projeyle "Gelecek Vadeden Yenilikçi Proje" ödülünü aldıklarını, bu yıl ise yarışmanın beyin kanseri üzerine düzenlendiğini anlattı.

Ekibi oluşturma sürecinde Şahinbey Belediyesinden destek teklifi aldıklarını dile getiren Ceylan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Koç Üniversitesinin desteğiyle farklı disiplinlerden öğrencilerin yer aldığı ekip oluşturduklarını ifade etti.

Ceylan, bu yıl beyin kanseri alanında birincilik ödülünü aldıklarını belirterek, "Çok mutluyuz ama insanlık adına daha da mutluluk verici. Umarım projenin hayata geçtiğini görürüz. Burada bize destek olan öncelikle Can Sağlığı Vakfı Mütevelli Heyeti'ne, TEKNOFEST ekibine, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü'ndeki bütün ekip arkadaşlarıma ve tabii ki öğrencilerime teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Çalışmanın hayata geçirilmesini ümit ettiğini dile getiren Ceylan, projeyi kanser nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Büşra Kaya'ya ithaf ettiğini söyledi.

Ekibin yoğun çalışma yürüttüğünü anlatan Ceylan, şöyle konuştu:

"Gençler, hafta sonları laboratuvardan çıkmadılar, çok büyük bir motivasyonla çalıştılar ve bizim en büyük hayalimiz olan yeni bir molekül tasarladılar. Beyin kanseri alanında yapay zeka destekli yepyeni bir molekül tasarladık ve bunu daha ileriye taşımak istiyoruz. 400'den fazla takım başvurmuştu. O takımlar arasından dereceye girdik. Şanlıurfa'da projemizi savunduk, posterimizi jüriye sunduk. Birbirinden çok kıymetli 8 jüri üyemize fikrimizi anlattık. Bu süreci çok güzel bir şekilde geçirdiğimizi düşünüyoruz."

TEKNOFEST'in gençlere akademik bakış açısı kazandırması açısından önemli olduğunu vurgulayan Ceylan, "Gençlere ihtiyacımız var, yapay zekayı kullanabilen, laboratuvarda aktif çalışabilecek, bu konuda kendini adamış insanlara ihtiyacımız var ve bunu TEKNOFEST'te gördüm. Ülkem adına çok mutlu oldum. Umarım hepsi hak ettikleri yerlere gelirler." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka destekli yaklaşım

Cortera Takımı üyesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kimya Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Sinem Taş da farklı disiplinlerden öğrencilerin bir araya gelerek projeyi hazırladığını söyledi.

Beyin kanserinin agresif türlerinden glioblastomaya yönelik yapay zeka destekli nanopartikül tabanlı yaklaşım geliştirmeye çalıştıklarını belirten Taş, projede birden fazla mekanizmayı hedefleyen yenilikçi bir yöntem üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Taş, yapay zekadan yararlanarak derin öğrenme yöntemleriyle uygun ilaç kombinasyonlarını belirlemeye, bu ilaçları nanopartikül içinde taşımaya ve nanopartikülün yüzeyini proteinlerle kaplayarak kan-beyin bariyerini aşmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Laboratuvar çalışmalarında elde ettikleri sonuçlarla projeyi doğrulamaya yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Taş, hedeflerinin beyin tümörlerinin yayılmasını önlemeye yönelik yeni bir yaklaşım geliştirmek olduğunu söyledi.

Taş, "Birinci olmak çok güzel, gurur verici. Yaptığımız aylar süren çalışmaların emeğinin karşılığını alabilmek, çok büyük mutluluk bizim için. Türk genci olarak burada olmaktan, uçaklarımızın şovlarını izlemekten göğsümüz kabarıyor. Biz de bu noktada 'Ülkemize, bilime hizmet etme noktasında bir katkımız olduysa ne mutlu.' diyerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Burada gördüklerimiz umut ve güven verici. TEKNOFEST sayesinde Türk gençliği olarak geleceğe sağlam adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA