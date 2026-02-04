Corendon Airlines uçuşlarında lahmacun satışına başladı

Geçen yol uçuşlarında döner ayran satışı yapan Corendon Airlines, bu yıl da lahmacun satışına başladı.

Corendon Airlines iletişim ekibi, Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atılay Batu'nun katılımıyla, İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Batu, 2025'in yalnızca bir takvim yılı değil, 20 yıllık yolculuğun dönüm noktası olduğunu belirterek, 2026 ve sonrasında istikrarlı, planlı ve pazar odaklı bir büyüme modeliyle yol almaya devam edeceklerini söyledi.

Batu, Polonya, İngiltere ve Orta Doğu'nun odak pazarları olduğuna dikkati çekerek, "2025 uçuş verileri, Corendon Airlines'ın yolcu deneyimini odağına alan yaklaşımını eğlenceli iç görülerle ortaya koydu. Uçaklarımız yıl boyunca dünyanın etrafında tam 193 kez dönmüş kadar mesafe kat etti. Antalya çıkışlı Düsseldorf, Köln ve Hannover uçuşları en yoğun hatlar arasında yer aldı." diye konuştu.

"Türklerden çok Almanlar yiyor"

Yolcuların uçuş sırasındaki yemek alışkanlıkları hakkında bilge veren Batu, Antalya-Londra hattında bir yolcunun dört farklı yemek siparişi verdiğini, Berlin-Antalya uçuşlarında ise yemek alımlarının diğer hatların beş katına çıktığını kaydetti.

Batu, şirketin her yıl yemek münesünde yenilik yaptığını kaydederek, "2025 yılında döner-ayran koyduk uçaklarımıza. Çok tuttu, yolcularımız çok mutlu oldu, şatışlarımız çok iyi gitti. Bu seferde uçağımıza lahmacun koyduk. Türkiye'de eskiden oynamış bir futbolcu olan Lukas Podolski'nin markasıyla Almanya çıkışlı uçuşlarımıza lahmacun yüklemeye başladık. Geçtiğimiz perşembe başladık. İnanılmaz gidiyor. Çok lezzetli ve kokusuz bir ürün. Türklerden çok Almanlar yiyor, dönerde olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

Bir uçuşta 77 çocuk yolcu seyahat etti

Batu, şirketin yolcu sayısı ve bagaj ağırlığına ilişkin şunları söyledi:

"Las Palmas-Nürnberg uçuşunda taşınan 250 kilogramlık bagaj yılın rekoru olarak kayıtlara geçti. Düsseldorf-Rodos uçuşlarında koltukların daha uçağa binmeden tükenmesi, yolcuların seyahatlerini ne kadar erken planladığını ortaya koydu. En çok satın alınan koltuklar 1A ve 2F olurken, Antalya-Brüksel uçuşunda 77 çocuk yolcunun bir arada seyahat etmesi uçağı adeta gökyüzünde bir okul otobüsüne dönüştürdü. Corendon Airlines, 2025 yılında her yaştan yolcuyu aynı gökyüzünde buluşturdu. En yaşlı yolcumuz 101 yaşındayken, en genç yolcumuz ise henüz bir aylıktı. Kadın ve erkek yolcu dağılımı ise yüzde 52 erkek ve yüzde 48 kadın olarak birbirine çok yakın gerçekleşti."

Şirketin Avrupa genelinde sürdürülebilir büyüme stratejisi izlediğini vurgulayan Batu, "Corendon Airlines, özellikle Polonya, İngiltere ve Almanya pazarlarında güçlü bir ivme yakaladı. Polonya'da Varşova ve Katowice çıkışlı Antalya uçuşları yıl boyunca sürerken, 2026 yaz sezonu için kapasite artışı ve yeni destinasyon planlamaları yapıldı. Varşova ve Katowice'den Heraklion'a başlatılacak direkt uçuşlar destinasyon çeşitliliğini artıran önemli adımlar arasında yer aldı." ifadelerini kullandı.

Avrupa'dan hac ve umre uçuşları başladı

Avrupa'dan hac ve umre uçuşlarına da başladıklarını kaydeden Atılay Batu, şöyle konuştu:

"Orta Doğu hattında başlattığımız Almanya, Belçika, Avusturya ve Hollanda'dan direkt Cidde uçuşları, özellikle hac ve umre seyahatleri için önemli bir alternatif sundu. Önümüzdeki dönemde de Fransa'dan direkt uçuşların eklenmesini hedefliyoruz. Bu hatla birlikte Avrupa ile Cidde arasında güçlü bir köprü kurduk. Bu uçuşlar sayesinde özellikle Avrupa'dan direkt uçuş ayrıcalığını yaşadıkları için hac ve umreye giden yolcuların memnuniyetlerini de duyuyoruz. Şimdiden yıllık doluluk oranlarımız yüzde 90 seviyelerine ulaştı."

Batu, Corendon Airlines, spora destek vermeye devam edeceklerini aktardı.