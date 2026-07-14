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Türkiye ve UfM, Antalya Akdeniz İklim Diyaloğu'nun ikinci toplantısını Mısır'da gerçekleştirdi

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BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) dönem başkanı Türkiye ve Akdeniz İçin Birlik (UfM), Antalya Akdeniz İklim Diyaloğu'nun ikinci ulusal istişare toplantısını Kahire'de düzenledi. Toplantıda enerji dönüşümü, iklim finansmanı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri ele alındı.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31)??????? dönem başkanı Türkiye ile Akdeniz İçin Birlik (UfM), Antalya Akdeniz İklim Diyaloğu serisinin ikinci ulusal istişare toplantısını Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde gerçekleştirdi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, UfM Genel Sekreterliği ile ev sahibi ülke sıfatıyla Türkiye işbirliğinde yürütülen Antalya Akdeniz Diyaloğu girişiminin, zirve öncesinde ortak bir Akdeniz vizyonu oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

İstişare oturumlarından elde edilecek sonuçların rapor haline getirilerek Antalya'daki konferansta sunulacağı kaydedildi.

Etkinliğin Mısır Yerel Kalkınma ile Çevre Bakanlıkları işbirliğinde, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve UfM Sürdürülebilir Kalkınmadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Nesrin et-Temimi'nin gözetiminde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Mısır'daki iklimle ilgili kurumların temsilcilerini COP31 çalışma gündemiyle uyumlu üç oturumda bir araya getiren toplantıda, enerji sektöründe dönüşüm, iklim finansmanı ve uygulaması ile Rio sözleşmeleri ve iklim değişikliğine uyum arasındaki tamamlayıcılık konularının ele alındığı ifade edildi.

Katılımcıların, iklim eyleminin başta kentsel planlama, ulaşım, mavi ve yeşil ekonomi olmak üzere sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdiği vurgulandı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacak ülke olarak iklim eyleminin Akdeniz boyutunu güçlendirmeyi, konferans dönem başkanlığının temel odak noktalarından biri haline getirdiğini söyledi.

Şen, "Hedefimiz, bölgesel işbirliğini güçlendirerek ve tüm bölgede pratik uygulamaları teşvik ederek COP31'in Akdeniz bölgesine kalıcı bir miras bırakmasını sağlamaktır." dedi.

Şen ayrıca, "Antalya Akdeniz İklim Diyaloğu"nun bölgedeki hükümetlerin, sivil toplumun, özel sektörün ve akademik çevrelerin önceliklerini ve deneyimlerini konferans gündemine taşımayı hedeflediğine dikkati çekti.

UfM Sürdürülebilir Kalkınmadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Temimi ise "Sıcak dalgaları, kuraklık, orman yangınları ve ani seller gibi aşırı hava koşulları, bölgemizdeki milyonlarca insan için giderek artan ve acil bir endişe kaynağı haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Temimi, Akdeniz İklim Diyaloğu istişarelerinin ortak iklim eylemini güçlendirmek, dayanıklılığı artırmak, doğal kaynakları korumak ve Akdeniz bölgesinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman
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