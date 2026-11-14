COP31'de Türk el sanatları tanıtılıyor, hat sanatçısı günde yaklaşık 150 isim yazıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında Türk kültürünü tanıtan sanatçılar, hat ve keçe sanatını modern dokunuşlarla geleceğe taşıyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde devam eden COP31'de panel ve sergi gibi birçok etkinliğin yanı sıra Türk el sanatlarına da yer veriliyor.

Alana kurdukları stantlarda Türk el sanatlarını tanıtan sanatçılar, geleneksel sanatları uluslararası ziyaretçilerle buluşturuyor.

Hat sanatçısı Ersut Biçkin, ziyaretçilerin isimlerini hat ve kaligrafi sanatıyla yazarken keçe sanatçısı Mine Dağdeviren de geleneksel keçeciliği çağdaş tasarımlarla yeniden yorumluyor.

Geleneksel keçe çağdaş tasarımlarla buluşuyor

Konyaaltı ilçesindeki Uncalı Halk Eğitimi Merkezi keçe sanatçısı Mine Dağdeviren, AA muhabirine, Türk kültürünün köklü geleneklerinden keçeciliği yabancı ziyaretçilere tanıtmak ve bu sanata farklı bakış açısı kazandırmak için etkinlikte yer aldıklarını söyledi.

Keçenin Türk kültüründe kullanılan en eski malzemelerden biri olduğuna dikkati çeken Dağdeviren, çözgü ve atkı kullanılmadan üretilen bu malzemenin geçmişte çadırlardan ev eşyalarına kadar günlük yaşamın birçok alanında kullanıldığını ifade etti.

Sanayileşmeyle keçenin günlük hayattaki yerini kaybettiğini dile getiren Dağdeviren, geleneksel malzemeyi sanatsal çalışmalarla yeniden gündeme taşımayı amaçladıklarını anlattı.

Keçeyi bugünün tasarımlarıyla buluşturduklarını belirten Dağdeviren, "Amacımız, bilmeyenlere keçenin geçmişini anlatmak, bilenlere ise bu sanatın nasıl güncellendiğini göstermek. Geleneksel üretimi çağdaş tasarımlarla yeniden canlandırmak istiyoruz." dedi.

Dağdeviren, keçenin kullanım alanlarını çeşitlendirdiklerine dikkati çekerek, geçmişte günlük yaşamın hemen her alanında kullanılan keçeyi bugün çanta, tablo ve dekoratif ürünlerde değerlendirdiklerini belirtti.

İklim kriziyle mücadelede sürdürülebilir malzemelerin önemine işaret eden Dağdeviren, "İklim kriziyle mücadeleye keçeyle dikkati çekiyoruz. Keçe, uzun süre kullanılan, sağlıklı bir malzeme. Hem ekonomik hem çevresel hem sağlıklı hem uzun süre kullanılabilen bir malzeme. Kullanılıp atılan, sürekli alınan bir malzeme değil." diye konuştu.

Hat sanatıyla Türkiye'nin ve COP31'in adını yazıyor

Hat sanatçısı Biçkin de COP31'de çeşitli ülkelerden insanlarla bir araya gelerek hem Türkiye'nin adını yazdıklarını hem de geleneksel hat sanatını ve kaligrafiyi tanıttıklarını söyledi.

Standında uzun kuyruklar oluşan Biçkin, "Günde yaklaşık 150 kişinin ismini hat sanatıyla yazarak hediye ediyorum. Ziyaretçilerin istedikleri isimleri yazıyorum. Her çalışmama COP31, Antalya ve Türkiye ifadelerini de ekleyerek sanatımızın, ülkemizin tanıtımına katkı sunuyorum. Evlerine, iş yerlerine asarak en güzel şekilde tanıtımımızı yapmış olacaklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA