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COP31'de kapsayıcı iklim diplomasisi hedefleniyor

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Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) tüm ülkelerin sesinin eşit şekilde duyulmasını hedeflediklerini belirterek, sıfır atık ve gıda israfıyla mücadele konularına da...

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) tüm ülkelerin sesinin eşit şekilde duyulmasını hedeflediklerini belirterek, sıfır atık ve gıda israfıyla mücadele konularına da öncelik verdiklerini söyledi.

Ağırbaş, Moskova'da Rusya Enerji Haftası kapsamında gerçekleştirilen "İklim Pragmatizmi: Teknolojik Liderlik, Temiz Yakıt ve COP31 Öncesinde Uluslararası Diyaloğun Çerçevesi" başlıklı oturumda konuştu.

Türkiye'nin COP31 hazırlıkları kapsamında 70'ten fazla ülkeyle ikili görüşmeler gerçekleştirdiğine ve çeşitli bölgelerde istişare toplantıları düzenlediğine dikkati çeken Ağırbaş, "Sadece gelişmiş veya belli ülkelerin sözünün geçtiği toplantılardan biz yorulduk, dünya da yoruldu. Bu bağlamda ülkelerin sesinin eşit çıkacağı toplantılar inşa etmek istiyoruz." dedi.

Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un liderliğinde COP31 hazırlıklarının sürdüğüne işaret ederek, Türkiye'nin sahadaki sorunların diplomasi masasına taşındığı bir iklim konferansı düzenlemek için çalıştığını ifade etti.

İklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin ekonomik ve teknolojik imkanlarının da dikkate alınması gerektiğini belirten Ağırbaş, gelişmiş ülkelerin yeni enerji teknolojilerine daha kolay ulaşabildiğini ancak bazı ülkelerin nükleer enerji ve yenilenebilir enerji yatırımlarını gerçekleştirecek finansal kaynaklardan yoksun olduğunu söyledi.

Ağırbaş, fosil yakıtlardan çıkışın tartışılması ancak enerjiye erişimde yaşanan eşitsizliklerin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "İnsanların bazı ülkelerde enerjiyi elde edebilecekleri tek kaynak kömür olabilir, fosil yakıtlar olabilir." diye konuştu.

Sıfır atık çalışmalarında uluslararası işbirliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfının Türkiye'nin 81 ilinde ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Ağırbaş, sıfır atık yaklaşımının iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Ağırbaş, sıfır atık çalışmalarını deniz, göl ve diğer su kaynaklarını kapsayan "Sıfır Atık Mavi" ile karasal atık yönetimi olmak üzere iki ana başlıkta ele aldıklarını belirterek, BM ile yürütülen çalışmalar kapsamında dünyadaki en iyi 20 sıfır atık uygulamasını seçerek uluslararası kamuoyuyla paylaştıklarını bildirdi.

Dünyada gıda israfının ciddi boyutlara ulaştığına işaret eden Ağırbaş, "Bugün dünyada müthiş bir gıda israfı var. Ne yazık ki dünyanın bir tarafında insanlar açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden hayatını kaybederken, dünyanın diğer tarafında ise insanlar obezite ilaçlarının fiyatlarının düşürülmesiyle alakalı çalışma yapıyor." ifadesini kullandı.

Gıda atıklarının enerji üretiminde de değerlendirilebildiğini belirten Ağırbaş, atık miktarının azaltılmasının hem kaynakların verimli kullanılması hem de çevrenin korunması açısından önem taşıdığını söyledi.

Ağırbaş, küresel tüketim alışkanlıklarının değişmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ne yazık ki dünyada müthiş bir tüketim çılgınlığı var ve bir taraftan da büyük bir adaletsizlik var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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