COP31'de farklı ülkelerden gençler iklim krizine çözüm için bir araya gelecek

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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda ( Cop31 ), farklı ülkelerden gençler iklim krizine çözüm üretmek ve ortak çalışmalar yürütmek için bir araya gelecek.

Cop31 Gençlik ve İklim Elçisi olarak görevlendirilen İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hüseyin Atahan Kubat, AA muhabirine, gençlerin iklim değişikliğinin etkilerini en fazla hissedecek kuşaklar arasında yer aldığını belirterek, konferansta alınacak kararların geleceğin şekillenmesinde önemli rol oynayacağını söyledi.

Lise yıllarında iklim kriziyle ilgilenmeye başladığını belirten Kubat, COP31 sürecinde gençleri temsil eden panellere ve gençlik buluşmalarına katılacağını, başkanlık ekibiyle koordineli çalışacağını ifade etti.

Kubat, iklim değişikliğinin yanı sıra biyoçeşitlilik kaybı, kuraklık ve toprak kaybı gibi sorunlarla da ilgilendiğini vurgulayarak, çalışmalarını yeşil ekonomi ve yeşil finans alanlarında sürdürdüğünü anlattı.

COP31'de gençlerin bir araya gelerek ortak çalışmalar yapmasının önemli olduğunu dile getiren Kubat, iklim krizinin ülkelerin sınırlarını aşan küresel sorun olduğuna dikkati çekti.

Alınacak kararları biz devralacağız

Kubat, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi bulunduğunu anımsatarak, bugün alınan kararların ve verilen taahhütlerin gelecek nesilleri doğrudan etkileyeceğini söyledi.

İklim değişikliğiyle mücadelenin uzun soluklu bir süreç olduğunun altını çizen Kubat, gençlerin bu süreçte sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Kubat, iklim hedeflerinin tutturulamaması halinde gelecek nesillerin çok farklı yaşam koşullarıyla karşılaşabileceğine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu hedeflerin tutturulup tutturulmamasından en çok etkilenen yaş grubu da tabii ki bugünün gençleri olacak. Bugün verdiğimiz taahhütler, bizleri, bizim çocuklarımızı bağlıyor çünkü koşmamız gereken bir maraton, tamamlamamız gereken hedefler var. 2100 yılına geldiğimizde bu koyduğumuz derece ve birçok hedefi tutturamamışsak gerçekten karşı karşıya kaldığımız dünya şimdikine hiç benzemeyecek. Kıyafetlerimiz, evlerimiz, yaşam tarzımız çok farklı olacak. Biz gençler olarak ciddiyetle bu meseleye yaklaşıyoruz. Meselenin bizi, bizden sonraki nesli ne kadar etkileyeceğinin farkındayız. O yüzden alınacak kararları devralacağız, daha ileriye taşımak için çalışacağız."

İklim krizinin yalnızca insanların değil, diğer canlıların, ormanların ve toprağın da geleceğini ilgilendirdiğine işaret eden Kubat, farklı ülkelerden gençlerin ortak hareket etmesinin önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA