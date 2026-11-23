COP31 Başkanı Kurum, Antalya Paktı'nda uzlaşı sağlanamadığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Antalya'da düzenlenen COP31'in kapanış genel kurul toplantısı 22 Kasım 2026'da yapıldı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, pazar günü yaptığı açıklamada önerilen Antalya Paktı üzerinde uzlaşıya varılamadığını söyledi.
ANTALYA, 23 Kasım (Xinhua) -- Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapanış genel kurul toplantısı, 22 Kasım 2026.
Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum pazar günü yaptığı açıklamada, COP31'de önerilen Antalya Paktı üzerinde uzlaşıya varılamadığını söyledi. (Fotoğraf: Liu Lei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua