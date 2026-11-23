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ANTALYA, 23 Kasım (Xinhua) -- Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapanış genel kurul toplantısı, 22 Kasım 2026.

Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum pazar günü yaptığı açıklamada, COP31'de önerilen Antalya Paktı üzerinde uzlaşıya varılamadığını söyledi. (Fotoğraf: Liu Lei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua