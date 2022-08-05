Çöp evden çıkan çocuğu tanıyan doktor: Acile gelen anneannesine refakat ediyordu

BURSA'da Çekirge Devlet Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Enis Koçak, teyzesi Kamuran Pınar Acar tarafından kaçırılıp çöp eve dönüştürülen dairede bitkin halde bulunan Cem Muhammet A.'yı, 3 yıl önce kalp rahatsızlığından ölen anneannesinin tedavisi sırasında tanıdığını söyledi. Dr. Koçak, "O zaman 6 yaşında olan Cem Muhammet, rahatsızlanan anneannesiyle acil servise geliyordu. Ona refakat ediyordu. Çok akıllı ve sıra dışı bir çocuktu. Ona hediye vermek istiyorduk. Anneannesinden izin almadan hediyeyi kabul etmiyordu" dedi.

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki dairesini 2020 yılında Kamuran Pınar Acar'a kiralayan Aydın S., kiracısının hiç ödeme yapmaması üzerine avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi, evin tahliyesine karar verdi. Kararın ardından eve giden icra ekibi, içerisinin çöple dolu olduğunu gördü. 22 Temmuz günü temizlik için eve gelen belediye ekipleri, kapısı kilitli olan çöplerle dolu odada Kamuran Pınar Acar'ın yeğeni Cem Muhammet A.'yı bitkin ve yarı baygın halde buldu. Yaklaşık 1 yıldır odada tutulduğu tahmin edilen çocuk, hastaneye kaldırıldı.

"Anneannesi Asuman Hanımı kalp hastalığından dolayı 2013 yılından itibaren takip ediyordum. Kan sulandırıcı ilaç kullandığı için yaklaşık 20 günde bir kontrole çağırıyorduk. Vefatından yaklaşık 1,5 yıl önce 6 yaşlarında adını bize Cemal olarak tanıttığı torunuyla gelmeye başladı. Adı Cem Muhammet'miş. Anneannesini son zamanlarında kontrollere daha sık olarak çağırmaya başlamıştık. Cem Muhammet A., anneannesiyle gelirken içeri biraz erken girer, bizimle sohbet ederdi. Bilgisayarla oynardı. Asuman Hanımı acil servise tetkik ve tedavi için gönderiyorduk. Cem Muhammet, anneannesini acil servise götürerek sonuçlar çıktığı zaman bizim yanımıza getiriyordu. Hatta sonuçlara ikimiz beraber bilgisayardan bakıyorduk. Cem Muhammet'in bir özelliği vardı. Geldiğinde ben hep kalem ya da çikolata gibi bir hediyeler veriyordum. Ama anneannesinden izinsiz hayatta kabul etmezdi. Mutlaka anneannesinden onay alıyordu. Bu şekilde Cem Muhammet'i yakından tanıma fırsatı buldum. Onun son halini görünce çok üzüldük."