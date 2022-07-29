Çöp evde bulunan Cem'in babası, oğlu olduğunu bilmiyor

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan Cem Muhammet A.'nın (9) annesi Yasemin A. (48) ifadesinde; 2013'te tanıştığı Muhammet isimli kişiden hamile kaldığını, oğlunun babasının, Cem'in doğumundan haberinin olmadığını söyledi. Yasemin A., oğlunu alıkoyan kardeşi Kamuran Pınar A.'nın (44) ise Cem'e kendisini annesi olarak tanıttığını belirtti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulan Cem Muhammet A., baygın halde bulundu. Kardeşinin oğlu Cem'e bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen Kamuran Pınar A., gözaltına alındı. Cem Muhammet A., Antalya'da oturan annesi Yasemin A.'ya teslim edildi, Kamuran Pınar A. ise tutuklandı. Cem Muhammet, savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınarak, tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Durumu her geçen gün iyiye giden Cem Muhammet'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.

"Çocuk sahibi olmak istediğim için 2013 yılında Muhammet'ten, Cem Muhammet A. isimli çocuğum dünyaya geldi. Çocuğumun babası oğlumun doğumu için kararsızdı. Ben de bu süreçte kendisinden ayrıldım. Haberi olmaksızın çocuğum Cem Muhammet'i doğurdum. Çocuğumun bütün velayet hakları doğumdan beri benim üzerimedir."