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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi "Mavi Bayrak" aldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi 'Mavi Bayrak' aldı
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi, Türkiye'de mavi bayrak alan ilk üniversite yerleşkesi olarak tarihe geçti. Törende konuşan yetkililer, çevre bilinci ve sürdürülebilir yönetimin önemine vurgu yaptı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi, Türkiye'de mavi bayrak alan ilk üniversite yerleşkesi oldu.

Çanakkale Vali Yardımcısı Abdul Kadir Duran, Dardanos Yerleşkesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ÇOMÜ'nün Türkiye'de mavi bayrak alan ilk üniversite yerleşkesi olmasının güzel bir başarı olduğunu belirtti.

Çanakkale'nin her yönüyle değerli ve kıymetli bir coğrafya olduğunu dile getiren Duran, "Bu manada çevre bilincini oluşturmak, bu bayrağı aldıktan sonra ileri noktalara taşıyabilmek, koruyabilmek önemli." dedi.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de mavi bayrak törenlerinin yalnızca deniz suyu kalitesini göstermediğini çok şeyi anlattığını ifade etti.

Çanakkale'de mavi bayrak sayısının il genelinde 16'ya ulaştığını belirten Erkek, "Önümüzdeki yıllarda bunu daha da arttırırız ama bunun için çok önemli şeyler yapmamız lazım. Uluslararası standartlarda sürdürülebilir bir yönetimin sonucu. Çanakkale Belediyesi olarak yüksek maliyetli çevre yatırımlarına önem veriyoruz. Merkezde ileri biyolojik atık su arıtma tesisimiz bu mavi bayrakları almamızı sağlıyor." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, mavi bayrağın, bir yıldır emek verilen çalışma olduğunu belirterek, "Bu bir başlangıç. Mavi bayrağı almak önemli ancak korumak daha zor ve daha önemli. Vatandaşlara, kurum olarak bizlere koruma anlamında önemli işler düşüyor." dedi.

Erenoğlu, Muğla'dan sonra kıyı uzunluğu en fazla olan ikinci ilde 16 mavi bayrak sayısına ulaşmanın önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, Vali Yardımcısı Duran Erkek ve Erenoğlu'na mavi bayrak belgelerini takdim etti. Daha sonra protokol üyelerince mavi bayrak Dardanos Yerleşkesi'ndeki göndere çekildi.

Etkinlikte Çanakkale Belediyespor Kulübü yüzücüleri ile ÇOMÜ dalgıçları denizde gösteri sundu.

Programa, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Ayhan Örten, ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletme Müdürü Hacer Boğ ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
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