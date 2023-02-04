Çocuklarını öldürüp, eşini yaralayan Ukraynalı: Nasıl yaptığımı bilmiyorum

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 2 çocuğunu öldüren ve eşini yaralayan Ukraynalı Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky (38), 'altsoydan akrabayı öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle tutuklu yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıkarıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 2 çocuğunu öldüren ve eşini yaralayan Ukraynalı Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky (38), 'altsoydan akrabayı öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle tutuklu yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıkarıldı. Navrotsky, duruşmada, "Nasıl yaptığımı bilmiyorum" dedi.

Ukrayna'daki savaştan kaçan Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky ile eşi Yulia Navrotska, geçen yıl 21 Mayıs'ta, Alanya'nın Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'nde kaldıkları apart otelin odasında tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky, bıçakla eşi Yulia Navrotska ile kızı Tetiana (6) ve oğlu Kirl'e (4) saldırdı. Yulia Navrotska kolundan yaralanırken, kızı ve oğlu ise yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. 2 kardeşin cenazeleri, uçakla ülkelerine gönderilirken, Yulia Navrotska ise tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı. Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıyla önce İtalya'ya gidip, geçen yıl Mart ayında da ailesiyle Alanya'ya gelerek aparta yerleştiği öğrenildi. Navrotsky'nin, eski Harkiv milletvekili olduğu, savaş öncesi Harkiv şehrindeki üniversitede öğretim üyeliği yaptığı ve ekonomi dersi verdiği belirtildi.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu raporunda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildiği için eksik evrakın tamamlanması ve tutukluğunun devamına karar verip, duruşmayı 28 Nisan'a erteledi.