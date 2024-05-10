İsrail Saldırıları Altındaki Gazze'de Annelerin Acıları

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde evlatlarını kaybeden Filistinli anneler, yaşadıkları acı ve kayıplarla hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı. Binlerce anne, evladını yitirirken, bir o kadar çocuk da annesiz kaldı.

Gazze Şeridi'nde çocuklarını yitiren, eşlerini, yakınlarını kaybeden anneler, yaşadıkları acılara sabrederek yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail savaş uçakları tarafından evleri yıkılan, Refah kentine sığınarak buradaki çadırlarda yaşayan anneler, Anneler Günü'nü acı ve hüzünle karşılıyor.

Refah'ın su ve elektrik bulunmayan, daha çok tarım ve toprak arazilerinden oluşan El-Mevasi bölgesinde yaşama tutunan anneler, bir an önce evlerine dönmeyi temenni ediyor.

Anneler, İsrail'in saldırılarının son bulmasını, çocuklarıyla ve kalan sevdikleriyle beraber güven içinde yaşam sürmeyi istiyor.

"Soykırım tehlikesiyle karşı karşıyayız"

AA muhabirine konuşan 8 çocuk annesi Hena Ebu Cebel (55), İsrail'in saldırılarında bir evladını kaybettiğini, acılar içinde yaşama tutunmaya çalıştıklarını söyledi.

Zorla yerinden edildikten sonra çadırda kalmaya başladıklarını dile getiren Cebel, "Çok zor şartlarda yaşıyoruz. Su yok, yiyecek yok, kıyafet yok. Bir de soykırım tehlikesiyle karşı karşıyayız." dedi.

Saldırılar nedeniyle Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'nde birkaç kez yer değiştirmek zorunda kaldıklarını söyleyen Cebel, sonunda Refah'a ulaştıklarını, burada da durumların tarif edilemeyecek kadar zor olduğunu vurguladı.

Cebel, "Daha önce yaşamadığımız sıkıntılar çekiyoruz. Oğlumu kaybettim. Bir annenin evladını kaybetmesi, ruhunu kaybetmesi demek." ifadelerini kullandı.

Filistinli kadın, Anneler Günü'nde tüm dünya annelerine Filistin halkına destek verme çağrısında bulundu.

"Bir önce bu savaş bitmeli"

Bir başka anne Meha Haşan, "İsrail'in evimizi bombalaması sonucu 9 yaşındaki oğlumu kaybettim, kızım da ağır yaralandı." dedi.

Oğlunu kaybetmesiyle çok zor günler yaşadığını aktaran Haşan, ardından yerinden edilmenin sıkıntılarının baş gösterdiğini, su ve yiyecek bulamadıklarını söyledi.

Su bulmak için çok uzun mesafeler katettiklerini belirten Haşan, yiyecek bulsalar bile tüp bulamadıklarını, yemek pişirmek için odun ve çeşitli yakacaklar topladıklarını dile getirdi.

Haşan, "Bir önce bu savaş bitmeli, dünya ülkelerinden insani yardımların Gazze'ye girişini sağlamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Oğlumdan geriye üç torunum kaldı"

Üç torun sahibi Necah el-Akkad (70), "Oradan oraya göç ettik ve kendimizi sonunda bu naylondan çadırda bulduk. Oğlumu İsrail saldırısında kaybettim, ondan geriye üç torunum kaldı." dedi.

Torunlarıyla beraber yaşam mücadelesi verdiklerini söyleyen Akkad, su, ilaç ya da yiyecek bulmakta zorlandıklarını kaydetti.

"İçme suyu bulmakta güçlük çekiyoruz"

Şucaiyye Mahallesi'nden göç eden Filistinli anne Danya Muhammed (55), savaşın başında evlerinden çıkarıldıktan sonra birkaç mekana sığındıklarını, en son Refah'ta sahilde çadır kurduklarını belirterek, "Burada da İsrail savaş uçakları ve hücumbotlarının saldırı tehdidi altındayız." dedi.

Zor şartlar altında yaşamaya çalıştıklarını dile getiren Muhammed, "İçme suyu bulmakta güçlük çekiyoruz, şiddetli fakirlik içindeyiz. Gıda ve temel maddelere ulaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir an önce saldırıların son bulmasını ve güven içinde yaşamayı temenni eden Muhammed, "Dünyanın diğer yerlerindeki kadınlar gibi güvenli şekilde yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

Açlık ve korku içinde insani olmayan şartlarda yaşadıklarını vurgulayan Filistinli anne, tüm dünya annelerine, yanlarında olma, kendilerine destek verme çağrısında bulundu.

BM: Gazze'de her gün 37 çocuk annesini kaybediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA), 3 Mayıs'ta yapılan açıklamada, "Gazze'deki savaş kadınlara yönelik bir savaş olmayı sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altındaki Gazze'de 10 bin kadının öldürüldüğü ve 19 bininin de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Her gün 37 çocuk annesini kaybediyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şartların dehşet verici olduğu 155 binden fazla hamile veya emziren kadının su ve hijyen malzemelerine oldukça kısıtlı şekilde erişim sağladığı aktarılmıştı.