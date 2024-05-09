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Çocuklara saldıran 2 köpeği site dışına çıkaran görevlilere 14 bin TL ceza kesildi

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İstanbul Esenyurt'ta bir sitede görev yapan temizlik işçi ve bahçıvan, çocuklara saldıran 2 başıboş köpeği sitenin dışına çıkarttı. Bir vatandaşın şikayeti üzerine 2 kişiye "hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, fiziksel acı çektirmek" suçlamasıyla toplam 14.432 TL ceza kesildi. Çocukları korumak isterken böyle bir cezayla karşı karşıya kalan site görevlileri büyük şok yaşarken, karara itiraz edeceklerini belirttiler.

İstanbul'da bir sitede görevli temizlik işçisi ve bahçıvan, çocuklara saldıran 2 başıboş sokak köpeğini sitenin dışına çıkardı.

SİTE SAKİNLERİNDEN BİRİ ŞİKAYET ETTİ

Sitede yaşayan vatandaşlardan birinin şikayeti üzerine harekete geçen İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Esenyurt Kaymakamlığı'na gönderdiği yazıyla site görevlilerine hayvan başına 7.216 TL ceza kesilmesi talimatını verdi.

"HAYVANLARA FİZİKSEL ACI ÇEKTİRME" SUÇLAMASI

Çocukları başıboş sokak köpeklerinden korumaya çalışırken böyle bir cezayla karşı karşıya kalan site görevlileri büyük şok yaşarken, kendileriyle ilgili suçlamalar ise "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek" olarak yer aldı.

Çocuklara saldıran köpekleri site dışına çıkaran görevlilere 14 bin TL ceza kesildi

TOPLAM 14 BİN TL CEZA

Emniyet'in talimatıyla köpekleri site dışına çıkaran 2 görevliye toplamda 14.432 TL idari para cezası uygulandı. Çocukları başıboş köpeklerden korumaya çalışırken böylesine bir ceza ile karşılaşan site görevlileri büyük şok yaşarken, karara itiraz edeceklerini ifade ettiler.

Kaynak: Haberler.com / Güncel

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