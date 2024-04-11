Çocuklar Ramazan Bayramı'nda Lunaparkta Eğlendi

Ramazan Bayramı'nda, topladıkları harçlıkları değerlendirmek isteyen çocuklar, lunaparkta yaşıtları ve aileleriyle birlikte zaman geçirdi.

Büyüklerin elini öperek harçlık toplayan çocuklar, bayramlıklarını giyip Bostancı'daki lunaparka geldi.

Bayram tatili dolayısıyla en yoğun günlerinden birini yaşayan lunaparkın bulunduğu alan çocukların sevinç çığlıklarıyla doldu.

Bilet gişesinde ve oyuncakların önünde uzun sıraların oluştuğu parkta, kimi çocuklar oyuncak aletlerine aileleriyle kimileri de yaşıtlarıyla binmeyi tercih etti.

Satıcılardan dondurma, mısır ve pamuk şeker alıp sıra bekleyen çocuklar, dönme dolap, gondol, ahtapot ile korku treni gibi oyuncuklarda bayramın tadını gönüllerince çıkardı.

"Normal günlerde bu kadar kalabalık değil"

Lunapark işletmecisi Ceren Celasun Demirtaş, bayram yoğunluğundan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Oyuncak takımlarının bakımını düzenli aralıklarla yaptıklarını dile getiren Demirtaş, "Normal günlerde bu kadar kalabalık değil ama Ramazan Bayramı'nda aileler çocuklarını alıp eğlenmek için buraya geliyor. Küçük çocuklarımız için de oyuncaklarımız var. Büyükler için ise adrenalin dolu takımlarımız var. " dedi.

Oğlunu lunaparka getiren Sadık Karataş, bayramdan önceki döneme göre bilet fiyatlarının yüksek olduğunu söyledi.

Kızları Miran Karataş ise lunaparka gelmesini çok istediğini kaydederek, "Korku trenine bindik, dönme dolaba bindik, bir de çarpışan arabalara bindik. Korku trenine daha önce binmiştim, korkmadım. Bir yerde sanki durdu, orada biraz tırstım. Lunaparka gelmeyi seviyorum." diye konuştu.

Biletleri bayram harçlıklarıyla aldığını dile getiren Arkın Safa, "Arkadaşım Metehan ve ailemizle geldik. Aslında aksiyonlu çok şey var ama bence en iyisi ortalamayı bulmak. Mesela korku treni ile çarpışan araba." dedi.

Harçlıklarını biriktirdiğini kaydeden Metehan Güner, oyuncak zevklerinin arkadaşı Arkın Safa'yla aynı olduğunu anlattı.

"Biletleri babamın parasıyla aldım"

Kızlarını lunaparka getiren Bihter Gözükara, çocukların bayram coşkusuyla burada eğlendiğini ifade etti.

Kızı Masal Yaman, "Buraya gelmeyi biz istedik. Kaç gündür istiyorum hatta bunu çok çok önce planladık. Neye binsem bilmiyorum, son biletim kaldı. Seçmeye çalışıyorum. Biletleri babamın parasıyla aldım." diye konuştu.

Ömer İlkay Demir, babasıyla eğlenmeye geldiklerini, çarpışan arabaya ve ahtapota bineceği, gondoldan korktuğunu anlattı.

Bayramlık kıyafetleriyle parka gelen Nesibe Musabekova, "Şeker topladım, oyun oynadım. Büyüklerin elini öptüm, çok para topladım. Korkunç alete, salıncağa ve ahtapota bineceğim." ifadelerini kullandı.