Çocuklar korkmasın diye ameliyata akülü arabayla götürülüyor - Haberler

Suluova Devlet Hastanesinde ameliyat korkularını yenmeleri amacıyla çocuklar, ameliyathaneye kendilerinin kullandığı akülü arabayla gidiyor.

Suluova Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Uzmanı Sebahattin Tahta, gazetecilere, hastalara en iyi hizmeti sunmak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Yeni projeler uyguladıklarını belirten Tahta, "Hastanemize çocuk hastalarımız geliyor. Çocuklarımızın gelişimleri için sağlıklı olmaları çok önemlidir." dedi.

Bu kapsamda belediye tarafından hastanenin çocuk polikliniğinin karşısına çocuk oyun parkı kurulduğunu anlatan Tahta, "Ayrıca çocuklarımıza ameliyat veya sünnet korkusunu unutturmak, moralini daha iyi tutması için akülü araba alındı. Sünnet olan veya ameliyata girecek çocuğumuz akülü arabasını kullanarak ameliyathaneye mutlu şekilde gidince hepimiz mutlu oluyoruz." ifadesini kullandı.

Dr. Erkan Eyüpoğlu ise çocukların tedavi sıralarını oyun parkında oynayarak beklediklerini dile getirerek, "Çocuklar ve aileleri uygulamadan oldukça memnun. Önceden sünnet olan çocukları ameliyathanenin kapısından içeri sokamazdık, şimdi akülü araba ile geliyor, hiç korkmadan ameliyathaneye giriyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.