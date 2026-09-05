Bob Ross'tan İlham Alan Ressam Mahmut Elmalı, Portre Sanatıyla Kayseri'de Fark Yaratıyor

KAYSERİ'de küçük yaşta televizyondan izlediği ünlü ressam Bob Ross'dan etkilenip resim yapmaya başlayan Mahmut Elmalı (43), canlı model ve fotoğraf üzerinden çizim yapan portre sanatçısı oldu.

Kentte yaşayan evli ve 2 çocuk babası Mahmut Elmalı, ablaları ile birlikte küçük yaşta televizyondan izlediği ünlü ressam Bob Ross'dan etkilenerek resim yapmaya başladı. Elmalı, bu alanda kendisini geliştirip canlı model ve fotoğraf üzerinden çizim yapan portre sanatçısı oldu. Akademik olarak da kendini geliştirmek isteyen Elmalı, 2000 yılında gönül verdiği alanda Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Resim Bölümü'nü kazandı. 2006 yılında mezun olan Mahmut Elmalı büyük otellerde portre ressamlığı yaptı. Kentte çeşitli fuarlarda portre sanatı duvar ressamlığı ve farklı projelerin yanında profesyonel manada yağlı boya tablolar da çalışan Elmalı, son olarak kentte 38 gün süren Fuar 38'de açtığı stant ile vatandaşların portresini çizerek onları ölümsüzleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Serbest ressamlık yaptığını anlatan Elmalı, "Fotoğraftan ve canlı olarak portre çizimi yapıyorum. 2 dakikada çizdiğim de var. 3 dakikada da olan 15 dakikada olan da var. Canlı modelden çizmek çok önemli. İşin içerisinde yorumlama var. Yorumlama olmazsa çok bir değeri olmaz" dedi.

'HAYATIMDA DÖNÜM NOKTASI OLDU'

Elmalı, "Bu işe küçükken başladım. Herkes gibi ben de televizyondan Bob Ross izliyordum. Küçükken başladım. Ablamlar televizyonda bir ressam izliyordu. Ben de ondan etkilendim. Çizim yapmaya başladım. Manzara resimleri yapmaya başladım. Kurşun kalemleri yakıp kömüre çevirmeye başladım. Simsiyah kalemler yaptım. Deneme yapa yapa, on binlerce defa çizim yaparak bu seviyeye ulaştım. Bu işin çok üzerine düşülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu işi herkes yapabilir. Ama çok fazla deneme yapmak lazım. Bu çok önemli bir mevzu. Küçükken izlediğim manzara resimleri çizen ressam benim hayatımda bir dönüm noktası oldu. 30 seneme mal oldu. Sanat yolculuğuma bu şekilde başladım. Sürekli denemeler yaparak resim bölümünde eğitim aldım ve bugünlere geldim" dedi.

'ASLINDA TASARLAMA YAPIYORUZ'

Binlerce kez deneme yaptıktan sonra bu seviyeye geldiğini de anlatan Mahmut Elmalı, "Hedefim; portre sanatının daha da yayılması. Portre aslında bir başlangıç. Burada çiziyoruz gibi gözüküyor ama biz burada aslında tasarlama yapıyoruz. Çünkü yüz bir tasarlama. Ben farklı tasarlarım başkası farklı tasarlar. Yorumlama burada çok önemli. Yorumlama refleksi olmazsa yapamazsınız. Binlerce denemeden sonra bu işler oluşuyor. Profesyonel manada da bu işin desteklenmesi gerekiyor. Biz, insanların çizimden sonra eleştirmesini; 'şurası olmadı' demesini daha çok seviyoruz. Her zaman zaten çok güzel olmayacaktır. Her yaptığımız portre yüzde 100 benzemeyecektir. Bunu etkileyen çok sayıda parametre var. Aslında biz beyinlere bir tokat vurmaya ve refleks oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'BU İŞ ÜSTÜNE DÜŞÜLMESİ GEREKEN BİR KONU'

İnsanların artık yorumlama yapmadığına da dikkat çeken Elmalı, "Önemli olan nitelik ve yorumlama. Her şey robotlaştı. Her şey aynılaştı. İnsanların artık kendine ait bir zevki ortadan kalktı. Bir yerden duyduklarını kendi hayatlarında uygulamaya çalışıyorlar. Kendinize ait bir karakteriniz olması için sanatsal işlerle de uğraşmanız lazım. Bu çok daha üst düzey şeyleri beraberinde getirecektir. Bu iş üstüne çok düşülmesi gereken bir konu. Sadece portreden bahsetmiyorum. Portre sadece bir kıvılcım. Bir başlangıç. Canlı modelden bizzat tasarım çok farklı bir olay. Kayseri'de Erciyes Dağı resim yarışması yapılması lazım. Uluslararası çapta bir resim yarışması olsun istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı