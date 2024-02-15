Çocuk Psikoloğu Prof. Dr. Ayşe Yalın: Çocuğun İhtiyaçları

Çocuk Psikoloğu Prof. Dr. Ayşe Yalın, "Çocuğun 4 şeye ihtiyacı var, güvene dayalı bir bağ, yeterince iyi anne baba, mizacının okunabilmesi ve güvenli bir yaşam ortamı." dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından, Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesinde "32. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Sempozyumu" düzenlendi.

Sempozyumda konuşan Prof. Dr. Yalın, "Değişen Dünyada Ebeveyn Olmak" sunumunda, yetişkinlerin çocuk yetiştirirken iki türlü bakış açısına sahip olduğunu, bunlardan birinin "Ben bir şey yetiştireceğim ama benim tasarladığım gibi olur mu?" düşüncesi, ikincisinin ise "Ben bu mucizeyi nasıl büyüteceğim?" olduğunu dile getirdi.

Çocuk yetiştirme biçimlerinde yaşanan farklılaşmanın, dünyanın değişiminden kaynaklandığını aktaran Yalın, tarih boyunca her kuşağın bir önceki kuşağın çocuk yetiştirme biçimini terk ettiğini vurguladı.

Yalın, "Çocuğa baktığımız zaman çocuk, ailenin, devletin, dinin, bir çok kurumun meydana getirdiği çerçevenin bir mirası. Eğer değişim, aileyi, devleti ve diğer kurumları değiştiriyorsa o zaman çocuğun ileriye taşıyacağı miras da değişecektir." diye konuştu.

Bugünkü ebeveynliğin durumunu değerlendiren Yalın, şunları kaydetti:

"Her çağın bir ruhu vardır. Bu çağdaki çocukların bir ruhu yok. Çünkü, sadece korku ve hiçlik içinde yetiştirilen çocuklar. Çocukların ruhlarını yakalayabilmek için kendi öykülerini yazmalarına fırsat vermek lazım. Çocuklar kendi öykülerini yazamıyor maalesef. Anne-baba olarak ebeveynlik rollerini bulmanın zorlukları var ancak olanaksız değil. Çocuğun 4 şeye ihtiyacı var, güvene dayalı bir bağ, yeterince iyi anne baba, mizacının okunabilmesi ve güvenli bir yaşam ortamı."

Ana hedefin erdemli, yaratıcı, ahlaklı çocuk yetiştirmek olması gerektiğini vurgulayan Yalın, mutluluk ve özgüven sunulduğu takdirde çocukların başarıya ulaşabileceğini aktardı.