Parayla çocuk satın alan doktordan akılalmaz savunma

Parayla çocuk satın alan doktordan akılalmaz savunma
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Parayla çocuk satın alan doktordan akılalmaz savunma
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, parayla bebek alan kadın çocuk doktoru 57 yaşındaki Ş.D.E. gözaltına alındı. Sağlık Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan doktorun 2022 yılında evlat edinmek için başvuruda bulunduğu, ancak yaşının büyük olması ve eşinden ayrı yaşaması nedeniyle talebinin reddedildiği öğrenildi.

Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görevli çocuk doktoru Ş.D.E.'nin, evli olmayan çiftin 21 Temmuz'da dünyaya gelen bebeğini, annesi Ö.K.'den para karşılığı aldığı öne sürüldü.

HEMŞİRE ŞÜPHELENİNCE OLAY ORTAYA ÇIKTI

Evinde bakıcı tutan Ş.D.E.'nin, 30 Temmuz'da bebeği kucağından düşürdüğü iddia edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan bebek, bakıcısı tarafından hastaneye getirilip, solunum rahatsızlığı olduğu söylendi. Bebeğin vücudundaki yara izlerini fark eden bir hemşire, durumu hastane başhekimine bildirdi. Bunun üzerine bebek, görevli doktor Ş.D.E. tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

"DOKTOR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI"

Ş.D.E.'nin sevk yazısına da 'Anne-baba olmadığı için ilçe dışı sevki uygun gördüm' notu düştüğü belirtildi. Sağlık Bakanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü olaya ilişkin soruşturma başlattı. Bu kapsamda Ş.D.E. gözaltına alınırken, Sağlık Bakanlığı tarafından da görevinden uzaklaştırıldı.

EVLAT EDİNMEK İSTEMİŞ

İlk ifadesinde bebeğin annesine bir miktar harçlık ve yol parası verdiğini söylediği belirtilen Ş.D.E.'nin, 2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne evlat edinmek için başvuruda bulunduğu, ancak yaşının büyük olması ve eşinden ayrı yaşaması nedeniyle talebinin reddedildiği öğrenildi. Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Öte yandan, polis ekipleri, bebeğin annesi Ö.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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