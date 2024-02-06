Çocuğunu almak için gittiği okulda bıçaklı saldırıya uğrayan veli öldü

Kocaeli Öğretmenler İlkokulu'nun bahçesinde çocuğunu almak için gittiği sırada bıçaklı saldırıya uğrayan bir veli hayatını kaybetti. Saldırgan baba ve oğlu polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Murat Tosun

OKUL BAHÇESİNDE BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜLER

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Derince ilçesindeki Kocaeli Öğretmenler İlkokulu'nun bahçesinde Murat Tosun'u bıçakladığı belirlenen M.K. (51) ile oğlu B.K.'yi (24) olaydan sonra kaçtıkları otomobilde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan baba oğul, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Olaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Baba ve oğlunun aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan Murat Tosun'u araçla takip ettiği, okula girdiği sırada B.K.'nin çok sayıda yerinden bıçakladığı, M.K.'nin ise muştayla vurduğu öğrenildi.