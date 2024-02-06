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Çocuğunu almak için gittiği okulda bıçaklı saldırıya uğrayan veli öldü

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Kocaeli'de çocuğunu almak için okula giden Murat Tosun, okul bahçesinde beklediği sırada iki kişinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti. Olaydan sonra yakalanan baba ile oğlunun Tosun'la aralarında husumet olduğu belirlendi. Saldırgan babanın Tosun'a muştayla vurduğu, oğlunun ise defalarca bıçakladığı öğrenildi.

Kocaeli Öğretmenler İlkokulu'nun bahçesinde çocuğunu almak için gittiği sırada bıçaklı saldırıya uğrayan bir veli hayatını kaybetti. Saldırgan baba ve oğlu polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çocuğunu almak için gittiği okulda bıçaklı saldırıya uğrayan veli öldüMurat Tosun

OKUL BAHÇESİNDE BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜLER

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Derince ilçesindeki Kocaeli Öğretmenler İlkokulu'nun bahçesinde Murat Tosun'u bıçakladığı belirlenen M.K. (51) ile oğlu B.K.'yi (24) olaydan sonra kaçtıkları otomobilde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan baba oğul, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Çocuğunu almak için gittiği okulda bıçaklı saldırıya uğrayan veli öldü

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Olaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Baba ve oğlunun aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan Murat Tosun'u araçla takip ettiği, okula girdiği sırada B.K.'nin çok sayıda yerinden bıçakladığı, M.K.'nin ise muştayla vurduğu öğrenildi.

Çocuğunu almak için gittiği okulda bıçaklı saldırıya uğrayan veli öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Murat Tosun Kocaeli Baba Saldırı Güvenlik Cinayet Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Ufuk Bektas:

Son zamanda ki bu şiddet olayları sadece benim mi dikkatimi çekiyor ne oluyor millete nasıl insan sonunu düşünmeden böyle hareketler yapıyor

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