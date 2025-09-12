Haberler

Cizre'de Zabıta Ekipleri Kaldırım İşgallerine Müdahale Etti

Cizre'de Zabıta Ekipleri Kaldırım İşgallerine Müdahale Etti
Şırnak'ın Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, izinsiz konulan reklam panoları ve diğer malzemeleri toplayarak kaldırımların işgalini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. İşletme sahiplerine uyarılarda bulunulması da dikkat çekti.

Şırnak'ın Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım ve yol kenarlarına izinsiz konulan reklam panoları, bayrak, flama ve duba gibi malzemeleri topladı.

İlçe merkezinde kaldırım işgallerinin önlenmesine yönelik denetimlerini sürdüren ekipler, uyarılara rağmen kaldırım işgaline devam eden işletmelerin yol kenarlarına ve kaldırımlara koyduğu materyallerin kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaldırımlarda vatandaşın rahat hareket etmesine engel olan reklam materyalleriyle yol kenarlarında araçların park alanlarını kapatan ayaklı tabela, bayrak, flama ve dubaları kaldıran ekipler, işletme sahiplerini uyardı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
