Cizre'de Zabıta Ekipleri Kaldırım İşgallerine Müdahale Etti

Şırnak'ın Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım ve yol kenarlarına izinsiz konulan reklam panoları, bayrak, flama ve duba gibi malzemeleri topladı.

İlçe merkezinde kaldırım işgallerinin önlenmesine yönelik denetimlerini sürdüren ekipler, uyarılara rağmen kaldırım işgaline devam eden işletmelerin yol kenarlarına ve kaldırımlara koyduğu materyallerin kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaldırımlarda vatandaşın rahat hareket etmesine engel olan reklam materyalleriyle yol kenarlarında araçların park alanlarını kapatan ayaklı tabela, bayrak, flama ve dubaları kaldıran ekipler, işletme sahiplerini uyardı.