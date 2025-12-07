Haberler

Şırnak'ta mağarada cesedi bulunan kişinin ilk bulgularda karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir mağarada ölü bulunan 58 yaşındaki Kesim K'nin cesedi, yapılan otopside ilk bulgulara göre karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün 58 yaşındaki Kesim K'nin Düzova köyü kırsalındaki bir mağarada ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsideki ilk bulgulara göre, Kesim K'nin karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Otopsinin ardından cenaze aileye teslim edildi.

Kesim K'nin kesin ölüm nedeni, Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından belirlenecek.

Cizre ilçesine bağlı Düzova köyü kırsalında dün bir mağarada hareketsiz yatan ve yanında kazma, kürek ile jeneratör bulunan kişiyi fark eden çobanın, durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerce, gazdan zehirlenerek öldüğü değerlendirilen kişinin cesedi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürülmüştü.??????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Haberler.com
