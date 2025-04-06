Özgür Özel'in A takımı belli oldu

Özgür Özel'in A takımı belli oldu
Özgür Özel'in kurultaydaki 'cunta' sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler

Özgür Özel'e tepkiler çığ gibi büyüyor
İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in A takımında!

İmamoğlu'nun meşhur sloganının mimarıydı! Özel, onu da unutmadı
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan! İşte aldığı oy oranı

Cizre'de Kutlu Doğum Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cizre'de Peygamber Sevdalılar Vakfı tarafından düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinliği, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle sona erdi. Etkinliğe vatandaşlar ve HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili katıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Peygamber Sevdalılar Vakfı tarafından "Kutlu Doğum Haftası" etkinliği düzenlendi.

İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü önünde gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Konuşmaların ardından alanda ilahiler seslendirildi.

Etkinlik, okunan dualarla sona erdi.

Programa, HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, vakıf üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.