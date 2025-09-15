Cizre'de İlköğretim Haftası Töreni Düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde "İlköğretim Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Merkez Konak İlkokulu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrenciler tarafından şiirler okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, çocuklar için hayat boyu gerekli olan bilgi ve becerilerin temelinin ilköğretim döneminde atıldığını söyledi.

Baycar, "İlçemizde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve tüm eğitim camiası, yeni döneme başlamanın heyecanını ve sevincini yaşıyor. Bizler de bu heyecana gönülden ortak oluyoruz. Bu coşkunun tüm yılı boyunca sürmesini diliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ile gençlerimize ve onları büyük bir özveriyle yetiştiren öğretmenlerimize 2025-2026 eğitim-öğretim yılında başarılar dileriz." dedi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdür Şahan İke, öğretmen, öğrenci ile veliler katıldı.