Cizre'de AFAD Gönüllülük Sistemi Eğitimi Düzenlendi

Cizre'de muhtar ve din adamlarına AFAD gönüllülük sistemi anlatıldı

ŞIRNAK - Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Cizre'de muhtar ve din adamlarına yönelik gönüllülük sistemi eğitimi programı düzenlendi. AFAD uzmanları geniş bir şekilde sunum yaparak muhtar ve din adamlarını bilgilendirdi.

Cizre ilçesinde düzenlenen AFAD gönüllülük sistemi eğitimi programında 6 Şubat depremlerinde görev yapan ve AFAD Gönüllüsü olan muhtar ve din adamlarına sertifikaları törenle takdim edildi. Cizre Kaymakamlığı konferans salonunda düzenlenen AFAD gönüllülük sistemi eğitimi programına Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek, Cizre TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve din adamları katıldı.

Programda konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, çok önemli bir konu için burada toplandıklarına vurgu yaparak, afet olduğu zaman afete hazırlığın çok konuşulduğunu söyledi. Japonların etkili afet eğitimine de vurgu yapan Vali Ekici, ilk gün elinize çekicinizi ve kütüğünü alıp deprem bölgesine gitmenin daha çok faydalı olacağını belirtti. Vali Ekici, "Herhangi bir doğal afet olayında arabanıza atlayıp gidin mutlaka ihtiyaç duyan bir insan olur. Evin içindeki çamuru veya suyu bir kova ile dışarıya atmak olabilir ve o anda ona ihtiyaç olabilir. Belki bir ekmek götürmek olabilir. Bu sadece uzaktakilere değil en yakındakilere de bu şekilde duyarlı davranıp gidip yardım etmek gerekiyor" dedi.

AFAD gönüllüğünün üstüne düşünülmesi gereken en önemli konulardan biri olduğunu ifade eden Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "İçişleri Bakanlığımız AFAD teşkilatına son dönemlerde ayrı bir önem vermektedir. 2024 yılının başında sayın bakanımızın talimatı ile yüz bin AFAD gönüllüsü oluşturma çalışması başlatıldı. Bu kapsamda AFAD Şırnak İl Müdürlüğümüzün il ve ilçelerimizde yapmış olduğu program kapsamında bütün kamu kurum ve kuruluşlarımıza yönelik çeşitli AFAD gönüllüsü programları yapıldı ve sertifikaları verildi. Bugünde bu program için toplanmış bulunmaktayız" diye konuştu.

Program sonunda eğitime katılan muhtar ve din adamlarına eğitim sertifikaları ve hediyeleri Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.