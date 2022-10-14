Kayserili adam, karısı cinsel ilişki teklifini reddedince adeta deliye döndü! Yatak odasında dövüşmüşler

Kayseri'de yaşayan bir adam, iddialara göre kendisiyle cinsel ilişkiye girmeyi reddeden karısına şiddet uyguladı. Mahkemesi görülen olayda, kadının da kocasına karşılık verdiğini söyleyip şikayetini geri çekmesi üzerine, şahsa sadece para cezası kesildi.

10 Mart'ta iddiaya göre, B.K. ile kocası O.K. arasında cinsel ilişkiye girme meselesinden tartışma çıktı. B.K., eşi tarafından itilip, boğazı sıkılarak darbedildi. B.K., başını da kalorifer peteğine çarptı.

DAVA AÇILDI

Şikayet üzerine O.K. hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık O.K. ve müşteki eşi B.K. hazır bulundu. Şikayetçi olmadığını söyleyen B.K., "Boğazımdan tuttu. Kafama darbe aldım. Ben de ona vurdum. Şikayetçi değilim" dedi.

PARA CEZASI KESİLDİ

O.K. ise önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, eşini darbetmediğini öne sürüp, beraatini istedi. Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık O.K.'yi 'yaralama' suçundan 112 adli gün karşılığı 2 bin 240 TL para cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasının ise geri bırakılmasına karar verildi.