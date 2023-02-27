Çinli Teknoloji Devi Xiaomi Yeni Ürünlerini Barselona'da Tanıttı
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BARCELONA, 27 Şubat (Xinhua) -- Çinli teknoloji firması ve tüketici elektroniği üreticisi Xiaomi, Pazar günü Barselona Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde yeni akıllı telefonlar da dahil olmak üzere birçok yeni ürününü piyasaya sürdü.
BARCELONA, 27 Şubat (Xinhua) -- Çinli teknoloji firması ve tüketici elektroniği üreticisi Xiaomi, Pazar günü Barselona Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde yeni akıllı telefonlar da dahil olmak üzere birçok yeni ürününü piyasaya sürdü.
Kaynak: Xinhua / Güncel