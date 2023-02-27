Çinli Teknoloji Devi Xiaomi Yeni Ürünlerini Barselona'da Tanıttı Güncel Haberler BARCELONA, 27 Şubat (Xinhua) -- Çinli teknoloji firması ve tüketici elektroniği üreticisi Xiaomi, Pazar günü Barselona Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde yeni akıllı telefonlar da dahil olmak üzere birçok yeni ürününü piyasaya sürdü. Çinli teknoloji firması Xiaomi İspanya'nın Barselona kentindeki lansman etkinliğinde yeni ürünlerini tanıttı, 26 Şubat 2023. (Fotoğraf: Meng Dingbo/Xinhua) BARCELONA, 27 Şubat (Xinhua) -- Çinli teknoloji firması ve tüketici elektroniği üreticisi Xiaomi, Pazar günü Barselona Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde yeni akıllı telefonlar da dahil olmak üzere birçok yeni ürününü piyasaya sürdü. İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen yeni ürün lansman etkinliği sırasında Çinli teknoloji firması Xiaomi'nin yeni piyasaya sürülen elektrikli scooterlarının fotoğraflarını çeken ziyaretçiler, 26 Şubat 2023. (Fotoğraf: Meng Dingbo/Xinhua) İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen yeni ürün lansman etkinliği sırasında Çinli teknoloji firması Xiaomi'nin yeni piyasaya sürülen akıllı telefonlarını inceleyen ziyaretçiler, 26 Şubat 2023. (Fotoğraf: Meng Dingbo/Xinhua) Çinli teknoloji firması Xiaomi İspanya'nın Barselona kentindeki lansman etkinliğinde yeni ürünlerini tanıttı, 26 Şubat 2023. (Fotoğraf: Meng Dingbo/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Barselona İspanya Xiaomi Güncel Haberler

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