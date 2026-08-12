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Nepal Mobilite Fuarı'nda 50'den Fazla Marka Bir Araya Geldi

Nepal Mobilite Fuarı'nda 50'den Fazla Marka Bir Araya Geldi
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KATMANDU, 12 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen 2026 NAIMA Nepal Mobilite Fuarı'na farklı ülkelerden 50'den fazla otomobil markası katılıyor.

KATMANDU, 12 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen 2026 NAIMA Nepal Mobilite Fuarı'na farklı ülkelerden 50'den fazla otomobil markası katılıyor.

Nepal Otomobil İthalatçıları ve Üreticileri Birliği (NAIMA) tarafından düzenlenen fuarda yeni araç modelleri ve mobilite teknolojileri sergileniyor. 11 Ağustos'ta başlayan fuar, 16 Ağustos'ta sona erecek.

Fuarda 29 dört tekerlekli, 18 iki tekerlekli araç markasının yanı sıra mobilite sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ürün ve hizmetleri de yer alıyor.

NAIMA Başkanı Ritu Singh Vaidya, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada fuarın, otomobil şirketleri, teknoloji sağlayıcıları, tüketiciler ve diğer sektör paydaşlarının fikir alışverişinde bulunabilecekleri ve mobilite alanındaki gelişmeleri inceleyebilecekleri bir platform sağlamayı amaçladığını söyledi.

Vaidya, "Bu sadece bir otomobil fuarı değil, tüm mobilite ekosisteminin bir araya geldiği bir platform" dedi.

Birliğin Genel Müdürü Raj Kumar Dulal ise fuarda yer alan markaların 20'den fazlasının Çinli markalar olduğuna dikkat çekerek, Chery, Wuling, Dongfeng ve Hongqi gibi markaların yeni modellerinin fuarda sergilendiğini belirtti.

Fuarı ziyaret eden Sanjay Thapa, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Farklı markaları inceledim. Çinli markaları, hem tasarım hem de fiyat aralığı açısından diğerlerine kıyasla daha çekici buldum" dedi.

Etkinlikte araç sergilerinin yanı sıra, otomobil teknolojisi, mobilite trendleri ve sektörle ilgili diğer konular üzerine çeşitli eğitim oturumları ve tartışmalar da yer alıyor.

Kaynak: Xinhua
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