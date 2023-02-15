Çinli Kurtarma Görevlileri Deprem Bölgesinde Yaşadıklarını Anlattı

ANKARA, 15 Şubat (Xinhua) -- Malatya'da enkazın üzerinde eksi 7 derecede parmakları soğuktan buz kesmiş halde duran 49 yaşındaki Çinli kadın Zhu Yanjun, Mavi Gök Kurtarma Ekibi'nin (BSR) diğer üyeleriyle birlikte, yaşam belirtileri aramak için zamanla yarışıyor.

Mavi Gök Kurtarma Ekibi üyeleri Malatya'da kurtarma çalışması yürütüyor, 10 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mavi Gök Kurtarma Ekibi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

ANKARA, 15 Şubat (Xinhua) -- Malatya'da enkazın üzerinde eksi 7 derecede parmakları soğuktan buz kesmiş halde duran 49 yaşındaki Çinli kadın Zhu Yanjun, Mavi Gök Kurtarma Ekibi'nin (BSR) diğer üyeleriyle birlikte, yaşam belirtileri aramak için zamanla yarışıyor.

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin Türkiye'nin güneydoğusunu vurup yaklaşık 10 ili harap etmesinden kısa bir süre sonra Zhu, depremin yıktığı bölgede kurtarma operasyonlarına katılmak için başvuruda bulunmuş.

Mavi Gök Kurtarma Ekibi, bir Çinli sivil yardım timi. Bu, Zhu'nun 2019'da Çin'in iç kesimlerindeki Hunan eyaletinde ekibe katılmasından bu yana yurtdışındaki ilk görevi.

Zhu, "Babam askerdi. Hayatta en çok saygı duyduğum kişidir. Üniformamı giyerek başkalarına yardım etme hayalim sonunda gerçek oldu" dedi.

Zhu, Wuhan'daki diğer Mavi Gök Kurtarma ekipleriyle birlikte Perşembe günü erken saatlerde İstanbul Havalimanı'na vardı. Beraberinde endoskop kameraları, radar yaşam dedektörleri, yıkım ve kurtarma ekipmanı ile diğer gerekli kaynakları da getiren ekip, daha sonra kurtarma görevlerini yürütmek üzere uçakla Malatya'ya gitti.

Çin'den gelen sivil yardım timi Mavi Gök Kurtarma Ekibi üyeleri Malatya'da kurtarma çalışması yürütüyor, 10 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Hunan Mavi Gök Kurtarma Ekibi'nin bir üyesi olan Jin Can ise, "Malatya'daki kurtarma operasyonları acil ve komplike. Burada 200'den fazla bina çökmüş durumda" diye konuştu.

Çinli ekip gelir gelmez, etkili bir şekilde kurtarma planları yapmak için çöken tüm binaların durumunu araştırmış.

Jin, "Radar yaşam dedektörlerini yıkılan binalardaki en uzak noktaya yerleştirebilmek için ekip üyelerimiz genellikle ceketlerini çıkarıp enkazın altındaki deliklere girmek zorunda kaldı" diye belirtti.

Mavi Gök Kurtarma Ekibi'nin bir üyesi Malatya'da kurtarma çalışması yürütüyor, 10 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mavi Gök Kurtarma Ekibi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

82 kişilik Çin kurtarma ekibi, Mavi Gök Kurtarma Ekibi ve diğer Çin sivil yardım ekiplerinden oluşan Çinli kurtarma görevlileri şimdiye kadar enkaz altından en az on kişiyi sağ kurtarmayı başardı.

Depremzedeler de kurtarma çalışmalarına gelen Çinli ekiplere minnettarlıklarını gösterdi.

Zhu, Malatya'da yıkılan bir bina üzerinde çalışırken, akrabaları kayıp olan ve kurtarma çalışmalarını izleyen yaşlı bir kadın Zhu ile el sıkıştı.

Zhu'nun parmaklarının soğuktan buz kestiğini fark eden yaşlı kadın hemen montunun düğmelerini açtı ve Zhu'nun ellerini ısıtmak için kollarının altına sıkıştırdı.

Zhu, "Bunu yapmasını hiç beklemiyordum. O anda sevginin ulusal sınırları olmadığını hissettim" dedi.

Çinli şirketlerin denizaşırı şubeleri de deprem bölgelerine yardım eli uzatıyor.

Hunan merkezli şirketler Zoomlion ve SANY Grup, depremi öğrendikten sonra hızlı müdahalede bulundu ve deprem kurtarma çalışmalarına katılarak enkaz altında kalan birçok kişinin kurtarılmasına yardımcı oldu.

Zoomlion'un Türkiye'deki yan kuruluşu birçok ekskavatör ayarladı ve bir gecede mühendisler ve operatörlerden oluşan bir kurtarma ekibini depremin vurduğu Hatay'a gönderdi.

SANY Grup da hızlı bir şekilde afet yardımı operasyonları gerçekleştirdi. Depremden sonraki bir gün içinde, hızla en çok etkilenen bölgelere gönderilmek üzere onlarca ekskavatör, vinç ve servis aracıyla birlikte üç kurtarma ekibi seferber edildi.

SANY Grup'un gönderdiği erzak kolilerinin üzerinde "Dost kara günde belli olur" yazılıydı.