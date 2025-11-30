'Cinayet oyunları'na eğitim sendikalarından tepki

CİNAYET olaylarının kurgulandığı, 12 yaş ve üzeri çocuklara yönelik, oyuncakçı, kitapçı, kırtasiyede satılan, 'Çöpteki Kadın Cesedi', 'Düğün Günü Cinayet', Mahzendeki Cinayet' gibi oyunlara eğitim sendikalarından tepki geldi. Sendika başkanları, oyunun yasaklanması için hukuki girişim başlatılacağını açıkladı.

'Çözülmemiş Davalar- Dedektiflik Oyunu' adı altında çeşitli cinayet senaryolarını içeren, 12 yaş ve üzeri çocuklara yönelik birçok oyuncakçı, kitapçı, kırtasiye ile internet üzerinden satışı yapılan oyunlara, eğitim sendikalarından tepki geldi. Bir dava dosyası şeklindeki oyunların isimleri 'Çöpteki Kadın Cesedi, Mahzendeki Cinayet, Akıl Hastanesi, Düğün Günü Cinayeti, Seri Katil Davası, Mısır'da Firavun Cinayeti, Zehir Cinayeti, Kanlı Para Cinayeti, Psikopat Davası, Arınma Gecesi Davası, Kanlı Sevgililer Günü, Kanlı Aile, Bir Arazi 4 Ceset, Balayında Cinayet, Sahnede Cinayet, Derede Cinayet, Şarkıcı Cinayeti' gibi sıralanıyor.

Her yaştan çocuğun girdiği mağazalarda bile satışı yapılan, 12 yaş üstü çocuklar ve gençlere yönelik 'tüyler ürpertici' olarak nitelendirilen oyunlara tepki gösteren Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim İş ve Eğitim Sen'in yöneticileri, ilgili bakanlıklara önlem alınması çağrısında bulundu.

SAKINCALI İÇERİK VE İSİMLER

Eğitim Bir-Sen Genel Merkez Genel Sekreteri Talat Yavuz, isminde cinayet, kan gibi sakıncalı içerik ve isimlerin bulunduğu oyunların çocukları olumsuz etkilediğini belirterek, "Bunlara çocuklarımızın kolay ulaşabiliyor olması çok büyük tehlike oluşturuyor. Biz sendika olarak '16 yaş altına sosyal medya kullanımı yasaklansın' diye karar almış ve bununla ilgili süreci başlatmıştık. Bu karşılık buldu, bununla ilgili altyapı oluşturuluyor. Bu çok büyük bir problem. Sadece bizim ülkemizde değil, dünyada da tartışılan bir problem. Çocuklarımıza bu tip şeyleri bir oyun gibi gösterip bilinçaltına özellikle işleniyor. Yaşları itibarıyla da çocuklarımız bunu normalleştiriyor. Oyunda olduğu gibi gerçek hayatta uygulamaya kalkıyor. Tabi bunu yorumlayacak, neye sebep olacağını görecek yaşta olmadıkları için heyecanla, bir oyunmuş gibi gerçek hayatta da uygulamaya kalkıyor. Çok olumsuz örnekleri var" dedi.

'ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN DÜZENLEME GEREKİYOR'

Bu oyunlara karşı kesinlikle önlem alınması gerektiğine işaret eden Yavuz, "Hem internet hem sosyal medyada ulaşıma sınırlar getirilmeli. Özellikle bu oyunlarla ilgili sertifika dönemine geçilmeli. 'Çocukların yaş grubuna uygundur' sertifikası almayan, kontrol mekanizmasından geçmeyen oyunların kesinlikle yasaklanması, çocukların ulaşımının engellenmesini hayati derecede önemli görüyoruz. Çocuklarda yaş itibarıyla büyük travma oluşturuyor. Kesinlikle bir düzen getirilmeli ve çocuklarımız bu sakıncalı içeriklerden korunmalıdır. Okul ve ailenin alacağı önlemlerin yanı sıra, devletimizin ilgili birimlerine de görevler düşüyor. Ailelere 'Çocuklarınızı uzak tutun' uyarısının dışında devletimizin de çocuklarımızı bu tür tehlikelere karşı koruma altına alan bütün düzenlemeleri yapması gerekiyor" diye konuştu.

'TOPLATILMASI GEREKİR'

Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, bu oyunlara oyuncakçıya giden 13-14 yaş altındaki çocukların da ulaşabileceğine dikkati çekerek, "18 yaşın altındakiler çocuktur veya ergendir. Çocuklarımızın bu tür oyunlara ulaşılabilmesi ve bunları okuması, aile içerisinde kullanılması ileride daha büyük felaketler doğurabilir. Zaten ülkemizde kadın cinayetleri, çocuk cinayetleri fazlasıyla görülmektedir. Bunları önleyebilmek için de bu tür oyunların yasaklanır olması gerekir. Çünkü çocuklar neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karar verecek yaşta değildir. Çocuklara bunlar oyun gibi gösterilirse yarın bir gün Allah göstermesin ya ailesinin ya da kendi canına kıyabilir. Aile ve Milli Eğitim bakanlıklarımızın bu tür oyunları yasaklamasını ve bir an önce toplatılmasını talep ediyoruz. Çünkü hiçbir çocuğumuzu kaybedecek lüksümüz yok" ifadelerini kullandı.

'SATIŞI YASAKLANMALI'

Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk, oyuncakçılarda böyle bir şeyin satılmasının gerçekten içler acısı bir durum olduğunu belirterek, "Çocuklara şimdiden cinayetin nüvelerini veriyorlar ki şiddete yönelmesinin de önünü açabilir. Çocukların psikolojisini ve gelişmesini engelleyen oyun türleridir. Bu nereden çıktı, nasıl satılıyor bilmiyorum. Bakanlığın bununla ilgili denetleme yapması gerekiyor. Üzerinde '13- 14 yaş üstü çocuklar bu oyunları oynayabilir' diye yazıyor. Bu tür oyunlar çocukların psikolojik gelişmesini etkiler. Satılması kesinlikle yasaklanmalı" ifadelerini kullandı. Öztürk, konuya ilişkin, ilgili bakanlıklara başvuruda bulanacaklarını kaydederek, "Toplatılması ve yasaklanmasıyla ilgili rapor halinde sunup, toplatılmasını talep edeceğiz. ve arkasından hukuki girişimimiz de olacaktır" dedi.

'ÇOCUKLARIN RUHSAL VE PSİKOLOJİK DURUMLARINI ETKİLİYOR'

Türk Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Erhan Çatal, satışı yapılan bu oyunları 'dehşet verici' olarak nitelendirdi. Çatal, "Bu cinayet oyunları, çöpteki cesetler, seri katiller, cinayetler gibi durumlar çocuklarımızın ruhsal ve psikolojik durumlarını etkilemekte, onları geleceğe sağlıklı ve doğru hazırlayamamaktadır. Bununla ilgili tüm paydaşların, velilerimizin, ailelerimizin, kamu kurum ve kuruluşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Çocuklarımız için milli manevi değerlere uygun oyunlar, değerler eğitimini öne çıkaran oyunların, kitapların ve bu faaliyetlerin yapılması Türk aile yapısı açısından çok önemlidir. Biz gerekli bütün girişimlerde bulunup, konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

YAŞLARINA UYGUN OLMAYAN İÇERİKLER

Eğitim Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran da pedagojik açıdan çocukları aşırı derecede meşgul edecek, onları müptela edecek, ders saatlerini, çalışma saatlerini etkileyecek derecede internet bağımlısı yapacak buna benzer etkinliklerden uzak durulması gerektiğini söyledi. Miran, "Çocuklarımızın şiddet içerikli oyunları takip etmesi, yaşlarına uygun olmayan cinsel içerikli, genel ahlaka mugayir buna benzer etkinliklerde bulunmasını istemeyiz" dedi. Miran, "Çocukların kendi seviyesine uygun şekilde yetiştirilmesi, bir üst eğitime hazırlanması, üniversitede ise bir mesleğe yönelik meslek sağlayacak şekilde eğitimini sürdürmesini istiyoruz" diye konuştu.