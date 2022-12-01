Cinayet anını, film seti sanmış

ANKARA'da, sahte otomobil ilanı verip, telefonda 390 bin TL'ye anlaştıkları Hüseyin Angı'yı (36) ıssız yere götürerek öldüren tutuklu İbrahim Ay ve Recep Sarı ile tutuksuz 4 sanığın yargılandığı davada mobilyacı Eyüp K., tanık olarak dinlendi.

ANKARA'da, sahte otomobil ilanı verip, telefonda 390 bin TL'ye anlaştıkları Hüseyin Angı'yı (36) ıssız yere götürerek öldüren tutuklu İbrahim Ay ve Recep Sarı ile tutuksuz 4 sanığın yargılandığı davada mobilyacı Eyüp K., tanık olarak dinlendi. Duruşmada Eyüp K., yolda giderken olayı gördüğünü ancak film çekildiğini sandığı için polise ihbarda bulunmadığını söyledi.

Şırnak'ta oturan, 2 çocuk sahibi ve muhasebeci Hüseyin Angı, internette ilanını gördüğü satılık otomobili almak için mart ayında Ankara'ya geldi. Angı, irtibata geçtiği kişilerce götürüldüğü Gölbaşı ilçesinde av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Şüpheliler, Angı'nın cesedini, üzerindeki cep telefonu ile cüzdanı aldıktan sonra Dikilitaş köyü mevkisinde sazlık alana attı. Olaydan sonra başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan İbrahim Ay ve Recep Sarı hakkında 'suç delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için insan öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'birden fazla kişiyle yağma', 'silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından ise 39'ar yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz sanıklar Kemal Can Orhan, Metehan Taşbek, Nazif Yüksel ve Samet Ceylan hakkında da 'bilişim yoluyla dolandırıcılık' suçundan 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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