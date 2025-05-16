Çınarcık Belediyesine Çevre Kirliliği Nedeniyle 1 Milyon 337 Bin Lira Ceza

Çınarcık Belediyesine Çevre Kirliliği Nedeniyle 1 Milyon 337 Bin Lira Ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova'nın Çınarcık Belediyesi'ne Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki kirlilik nedeniyle 1 milyon 337 bin lira idari ceza uyguladı. Atık su altyapısındaki sorunlar nedeniyle denize kirlilik karışması tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova'nın Çınarcık Belediyesine, Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki kirlilik nedeniyle 1 milyon 337 bin lira idari ceza uygulandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, İl Müdürlüğü ekiplerince, şikayet üzerine yapılan incelemede, Çınarcık'ta Harmanlar ve Taşliman mahalleleri ile Barbaros Caddesi'ndeki atık su altyapısında taşkın meydana geldiği ve bu suyun Marmara Denizi'ne döküldüğü tespit edildi.

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında yer alan alandaki kirlilik nedeniyle, Çevre Kanunu gereği Çınarcık Belediyesine 1 milyon 337 bin lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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